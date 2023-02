Em primeira sessão ordinária do ano, vereadores de Presidente Prudente aprovam 33 requerimentos de providências

Sessão teve início às 20h desta segunda-feira (6) e foi transmitida ao vivo pelo canal da TV Câmara no YouTube. Câmara Municipal de Presidente Prudente (SP) realizou primeira sessão ordinária de 2023 nesta segunda-feira (6)

A Câmara Municipal de Presidente Prudente (SP) aprovou, nesta segunda-feira (6), 33 requerimentos de providências e de informações na primeira sessão ordinária de 2023.

Os vereadores também deliberaram duas moções e dois requerimentos de cartão de prata.

Além disso, o Poder Legislativo rejeitou a denúncia formulada pelo vereador Mauro Marques das Neves (PODE) contra o prefeito Ed Thomas (sem partido).

Por 6 votos a 5 votos, os vereadores decidiram arquivar a acusação de que haveria, em tese, indícios do cometimento de crime de responsabilidade e infração político-administrativa pelo chefe do Poder Executivo ao nomear o gerente executivo do Atende Prudente, com as devidas atribuições criadas por lei, sem que o referido órgão esteja em funcionamento, ou seja, devidamente inaugurado e atendendo ao público.

No início da sessão, durante o expediente sem votação e de leitura de ofícios, os parlamentares encaminharam à prefeitura 62 indicações de melhorias para bairros da cidade.

Durante a sessão, os vereadores deram entrada para serem encaminhados às Comissões Permanentes, que foram formadas nesta segunda-feira (6), três projetos de leis e um projeto de decreto legislativo de iniciativa parlamentar. Além de 11 projetos de leis e quatro vetos a projetos de leis de autoria do Executivo.

Após a sessão ordinária, foi realizada uma sessão solene de abertura das comemorações do centenário de instalação do legislativo prudentino. Também foi entregue o título de Cidadão Prudentino à Feiz Abbud, com a presença de ex-vereadores da cidade.

