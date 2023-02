em-protesto-na-prefeitura-de-presidente-prudente,-profissionais-de-enfermagem-reivindicam-pagamento-do-piso-salarial-nacional-da-categoria

Manifestações aconteceram um dia após a Câmara Municipal aprovar um projeto de lei que dispõe sobre o reajuste para R$ 2.604 da referência AS1 da Tabela da Saúde do Município. Profissionais de enfermagem fazem protesto na região de Presidente Prudente (SP)

Auxiliares de enfermagem se reuniram na manhã desta terça-feira (14) em frente ao Paço Municipal, na sede da Prefeitura de Presidente Prudente (SP), em um protesto para reivindicar o pagamento do piso salarial nacional da categoria, pleiteado em R$ 2.375.

A legislação, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), fixou em R$ 4.750 o piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado e estabeleceu que o valor salarial mínimo de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras será calculado com base nesse montante:

Enfermeiros: R$ 4.750;

Técnicos de enfermagem: R$ 3.325 (70% do piso dos enfermeiros);

Auxiliares de enfermagem: R$ 2.375 (50% do piso dos enfermeiros);

Parteiras: R$ 2.375 (50% do piso dos enfermeiros).

No entanto, um mês após ter sido sancionada por Bolsonaro, a lei que estabeleceu o piso para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras foi suspensa no dia 4 de setembro de 2022 por decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Críticos à proposta contestaram a lei na Justiça sob o argumento de que o piso é financeiramente insustentável.

Em Presidente Prudente, as manifestações aconteceram um dia após a Câmara Municipal aprovar um projeto de lei que dispõe sobre o reajuste para R$ 2.604 da referência AS1 da Tabela da Saúde do Município, durante sessão ordinária nesta segunda-feira (13).

À TV Fronteira, a auxiliar de enfermagem Maria das Graças Silva Depieri informou que, atualmente, a categoria recebe R$ 2.070. Com o coro “prefeito, assim não dá, a enfermagem vai parar”, a reivindicação é para que o salário seja de R$ 2.824.

“Hoje, nós estamos aqui solicitando a reestruturação salarial de uma briga que já vem há mais de 30 anos pelo piso, mas, aqui, em Prudente, a gente está pedindo uma solicitação, que a gente não consegue se enquadrar dentro do piso, então, eles conseguem fazer essa reestruturação dentro de uma referência que existe em uma tabela dentro da prefeitura”, afirmou.

‘Reestruturação salarial já’

Segurando cartazes com os dizeres “não queremos homenagens, queremos valorização”, “reestruturação salarial já”, “na pandemia éramos heróis, agora somos vilões para economia” e “mudança de referência já”, os profissionais afirmaram que já haviam falado com o prefeito e, inclusive, na Câmara, mas, até o momento, ninguém havia se posicionado.

“O auxiliar de enfermagem tem tanta importância quanto qualquer outra categoria. Quando uma criança nasce, ela vai tomar a vacina BCG, e somos nós, auxiliares de enfermagem, que fazemos essa vacina. Então, nos curativos, na solicitação das sorologias de dengue, nos hemogramas… Agora, infelizmente, com essa pandemia que a gente teve da Covid, também fazíamos todo o cuidado do paciente, a gente faz o cuidado também do paciente em relação ao acolhimento dele, porque, muitas vezes, ele chega muito mal, passando mal, e é para o médico que a gente vai falar, é para dar esse atendimento o mais rápido possível, as medicações que são feitas, a gente também é quem faz”, completou a auxiliar.

Ainda de acordo com ela, a reestruturação do salário está ligada à valorização da categoria e à motivação para atender ao público.

“A gente está fazendo uma sobrecarga de trabalho muito grande, porque a gente está com quase 3 mil atendimentos só de dengue, já com quase 500 positivos, isso misturado infelizmente à Covid, porque ela não foi embora. Então, a gente precisa dessa valorização para se sentir um pouco mais motivado para atender ao público. Hoje, por exemplo, a gente veio para essa manifestação no nosso horário de almoço para que a população não ficasse sem o atendimento”, concluiu Depieri.

Posicionamento da prefeitura

Em nota ao g1, a Prefeitura de Presidente Prudente informou que “entende e apoia a reivindicação dos servidores, mas aguarda autorização legal para dar continuidade à demanda, visto que o novo piso dos profissionais de enfermagem foi suspenso pelo STF”.

Outras cidades

Além de Presidente Prudente, profissionais da categoria reivindicaram o pagamento do piso salarial nacional durante protestos em Euclides da Cunha Paulista (SP) e Mirante do Paranapanema (SP), também nesta terça-feira (14).

Profissionais reivindicaram pagamento do piso salarial nacional em Euclides da Cunha Paulista (SP)

Ilza Lima

