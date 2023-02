Em publicação nas redes sociais, Galvão Bueno elogia RS: ‘ser gaúcho é ser diferente’; VÍDEO

Declaração foi dada em um evento de confraternização realizado na fazenda do narrador esportivo em Candiota, na Fronteira Oeste do estado. Em publicação nas redes sociais, Galvão Bueno elogia RS: ‘ser gaúcho é ser diferente’

Galvão Bueno rasgou elogios ao Rio Grande do Sul em uma confraternização com amigos em sua fazenda em Candiota, na Fronteira Oeste do estado. “Eu aprendi nesses anos a respeitar profundamente o que vocês têm de respeito”, disse o narrador esportivo em um palco enquanto segurava um microfone em uma das mãos e uma taça de vinho na outra.

”O gaúcho tem profundo orgulho de ser gaúcho, porque ele sabe que ser gaúcho é ser diferente. É amar sua terra, é amar sua história, é amar seus antepassados, é amar sua vida, é acreditar sempre que pode ser melhor, independente da ideologia que tenha, porque a ideologia maior é o amor pelo Rio Grande”, acrescentou Galvão em seguida.

O registro foi publicado nas redes sociais de Galvão Bueno na noite de segunda-feira (6). Seguidores elogiaram a fala do narrador. “Já fui três vezes ao RS e, de fato, a gauchada é diferenciada”, disse um. “Não adianta! O Sul é diferente, e a Fronteira é especial demais”, comentou outro. “Obrigada, Galvão, por declamar a nossa cultura pra vida”, agradeceu uma terceira.

Na sequência do vídeo, o locutor aparece cantando um trecho de “Emoções”, sucesso de Roberto Carlos, acompanhado por três músicos.

