Em quatro anos, Campinas registra queda de 72,1% em número de cheques protestados, diz instituto

O protesto de cheques em cartórios de Campinas (SP) diminuiu 72,1% entre 2018 e 2022, segundo levantamento do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB/SP).

O desuso do meio de pagamento é explicado pelo avanço da tecnologia nas transações, como o PIX, que desde 2020 tornou instantânea as transferências para quitação de produtos e serviços.

“Os apresentantes físicos, que são aqueles que vem no balcão do cartório, antes poderia dizer que 90% traziam cheques. Hoje é muito incomum ver esse tipo de apresentante. É muito difícil a gente receber cheque em cartório, então o cartão começou realmente a substituir todas as formas de pagamento, foi o que a gente analisou neste período. E a gente acompanhou, tanto é que o cartório aceita pagamento em cartão e PIX”, explicou a tabeliã substituta Michele Saconi Sigoli.

Segundo a pesquisa, em 2018 o total de cheques enviados para protesto foi de 3.764 na metrópole, enquanto no ano passado a quantidade reduziu para 1.049. Neste mesmo intervalo, o valor total dos cheques enviados despencou 61% no mesmo período, informou o instituto.

Atualmente, os boletos são os principais documentos responsáveis pelo protesto de devedores na metrópole. Para consultar se há protesto no nome da pessoa física ou de uma empresa, é necessário entrar no site oficial, e preencher o campo de consulta com os dados necessários.

Já para realizar o cancelamento de uma dívida em cartório, o devedor precisa pagar ao credor o valor devido para receber em seguida a carta de anuência, que pode ser física ou digital, pelo mesmo site.

Caso a carta seja física, é necessário enviar os documentos originais ao cartório onde se encontra o protesto e pagar a taxa devida. Enquanto na forma digital, basta ao devedor pagar o valor das custas previstas na tabela estadual, que varia conforme a dívida.

A orientação para quem vai realizar o cancelamento de protesto é dar baixa da dívida em cartório após pagar o credor, caso contrário o protesto continuará válido e o nome da pessoa ou da empresa continua com restrições na praça.

Vittorio Rienzo