Em reunião com governadora, Jean Paul Prates afirma que Petrobras não vai mais sair do Rio Grande do Norte

Encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (3). Presidente afirmou que estatal também suspendeu transferências de funcionários para outros estados. Reunião do presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, com o governo do Rio Grande do Norte

Em reunião com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou na manhã desta sexta-feira (3) que a empresa não vai mais sair do estado. Jean ainda afirmou que suspendeu transferências de funcionários para outros estados.

Procurada pela Inter TV Cabugi, a assessoria do presidente da Petrobras disse que ele não pode dar entrevistas no momento, em respeito a normas do estatuto da empresa.

Nas redes sociais, a governadora comemorou as informações repassadas por Jean Paul. Fátima ainda afirmou que o presidente da estatal também anunciou a criação de uma nova diretoria voltada para energias renováveis, que deverá ser sediada no estado. O RN é líder na produção de energia eólica no país.

“O presidente da Petrobras acaba de anunciar que a empresa vai, não só se voltar para essa área, criando uma diretoria específica, mas que essa diretoria vai ficar sediada no Rio Grande do Norte. Isso é uma conquista extraordinária para o povo do Rio Grande do Norte, porque é um reconhecimento do potencial inquestionável que o estado tem nessa área”, afirmou a governadora, após a reunião.

Ao longo dos últimos anos, a Petrobras realizou um processo de vendas dos ativos, como campos maduros de exploração de petróleo, além da refinaria Clara Camarão e outras estruturas no Rio Grande do Norte. Segundo Jean Paul, a empresa encerraria as atividades no Rio Grande do Norte neste mês de fevereiro.

“Os poucos ativos que iam ficar aqui, que são blocos exploratórios e a descoberta de Pitú (campo em alto mar), seriam manejados perfeitamente a partir de Sergipe. E era isso que ia acontecer. Essa sede ia ser vendida no mercado imobiliário”, afirma no vídeo.

Jean-Paul Prates ao lado da governadora do RN, Fátima Bezerra (PT)

“É perfeitamente possível ao presidente e à nova gestão dizer que a Petrobras não vai mais sair do Rio Grande do Norte. Já tem o que fazer. A gente já sabe o que pode fazer, mas nem tudo a gente pode anunciar”, complementa.

No registro, o presidente da Petrobras ainda afirma que a empresa vai investir “fortemente” em energias renováveis e citou principalmente a energia eólica, com parques de produção instalados no mar.

“Nós vamos fortemente para o offshore eólico e vamos ser líderes de offshore do Brasil, de operação de parque. E a sede de todo o offshore eólico da Petrobras vai ser aqui no Rio Grande do Norte. Quem quiser vir conversar com a Petrobras sobre eólica terá que vir a Natal”, disse.

