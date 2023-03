Em reunião com o governo, bancos propõem taxa do consignado do INSS entre 1,99% e 2,01%

Em reunião com o governo, bancos ofereceram reduzir o teto dos juros de consignado para aposentados do INSS para uma faixa entre 1,99 e 2,01%. O governo insiste em um valor abaixo de 2%.

Nesta sexta-feira houve uma reunião de integrantes de bancos públicos e provados com a equipe do ministério da Fazenda e da Previdência, em São Paulo.

Na segunda, uma proposta final será levada à Casa Civil. Na terça feira, o Conselho Nacional de Previdência volta a se reunir para aprovar uma taxa máxima diferente dos atuais 1,70%, que levou ao cancelamento da concessão de crédito consignado à aposentados. Segundo fontes do setor bancário, a suspensão chega a 95% fos bancos.

Em reunião, governo decide elevar os juros do consignado do INSS

Mata