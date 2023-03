Em reunião com sindicalistas, Prefeitura alega que não tem condição financeira de atender reivindicações de servidores em greve

Poder Executivo esclareceu aos servidores que não há viabilidade financeira para elevar a proposta de aumento. Prefeitura de Presidente Prudente (SP) realiza reunião com representantes do Sintrapp

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP) e os representantes do Sindicato dos Servidores Municipais (Sintrapp) realizaram uma reunião, na manhã desta segunda-feira (6), no Paço Municipal, localizado na Avenida Coronel José Soares Marcondes.

Conforme o Poder Executivo, a administração municipal esclareceu aos servidores que não há viabilidade financeira para elevar a proposta de aumento.

“Segue a proposta de elevar o salário para a referência 8, além da data-base do fim deste mês, em que haverá novo aumento a todos os servidores. Isto esclarecido, o chefe de gabinete pediu a compreensão dos servidores para que retornem aos seus postos de trabalho, priorizando sobretudo os alunos da rede municipal que estão tendo prejuízos na rotina de aulas em razão da paralisação”, ressaltou o Executivo.

A proposta apresentada à categoria é a elevação de aproximadamente 10%, subindo da atual Referência 1, com salário-base de R$ 1.479,87, para a Referência 8, que é de R$ 1.624,70.

