Em segundo dia consecutivo, integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade realizam nova ocupação de terra em fazendas do Oeste Paulista

Integrantes da FNL ocuparam novas fazendas neste domingo (19) em cidades da região de Presidente Prudente (SP)

Integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) ocuparam quatro fazendas, neste domingo (19), nas cidades de Presidente Epitácio (SP), Mirante do Paranapanema (SP) e Teodoro Sampaio (SP). Este é o segundo dia do movimento denominado “Carnaval Vermelho”.

O grupo reivindica a destinação de áreas devolutas ao Estado para a implantação de assentamentos da reforma agrária a trabalhadores rurais sem-terra.

Segundo o assessor da FNL, William Henrique da Silva Santos, todas as ocupações realizadas neste domingo (19) foram feitas de forma pacífica em terras devolutas, com cerca de 540 famílias envolvidas.

Cerca de 200 famílias ocuparam uma fazenda com aproximadamente cinco mil hectares no distrito de Planalto do Sul, em Teodoro Sampaio.

Já em Presidente Epitácio, a área ocupada possui três mil hectares e 250 famílias estão no local.

A fazenda Santa Rosa e uma área do Itesp, ambas localizadas em Mirante do Paranapanema, foram tomadas por 90 famílias.

O objetivo da ação é chamar a atenção das autoridades para a aceleração do processo de reforma agrária no extremo oeste do Estado de São Paulo, levando o pedido aos representantes dos governos estadual e federal, conforme o assessor da FNL, William Henrique da Silva Santos.

A FNL ainda pede que seja considerada inconstitucional a lei estadual de regularização de terras aprovada em 2022, que “favorece os donos de grandes propriedades”.

O movimento Carnaval Vermelho teve início neste sábado (18) no Oeste Paulista, com ocupações concentradas nas cidades de Marabá Paulista (SP), Sandovalina (SP) e Rosana (SP), com aproximadamente 410 famílias.

Sobre as novas ocupações deste domingo (19), a Fundação ITESP informou ao g1 que tem acompanhado as ocupações junto ao seu núcleo especializado em mediação de conflitos e a Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

O Itesp ainda destaque que o órgão sempre esteve aberto ao diálogo e esclarecimento do andamento de suas atividades, “não existindo justificativas plausíveis para a prática de atos conflituosos”.

Por fim, destacou que a Fundação ITESP prima pela legalidade e não compactua com atos que violem as normas vigentes e ocasionem animosidades.

