Em um ano, região de Presidente Prudente registra quase 3,5 mil medidas protetivas em casos de violência contra a mulher

Em 2022, o Oeste Paulista contabilizou 3.490 cumprimentos. O Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira(8), é lembrado como uma data de reivindicação da igualdade entre gêneros. Porém, a realidade está longe de ser esta. Solicitações de medidas protetivas aumentou em Presidente Prudente (SP)

Divulgação/SMPPM

“Durante o casamento, eu notava alguns comportamentos relacionados a controle, uma condição de um cuidado, que depois fui percebendo que não era cuidado. Eu precisei ir até a Delegacia da Mulher porque ele me agrediu verbal e fisicamente por não aceitar o fim do casamento. Foi então que eu solicitei a medida protetiva”.

Este é o relato de uma vítima de violência doméstica, que preferiu não revelar sua identidade, com medo de represálias. Aliás, esta pode ser a história de uma mulher que convive ao seu lado.

Oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, o chamado Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira(8), costuma ser lembrado como um dia para reivindicar a igualdade entre gêneros. Porém, a realidade está longe de ser esta.

A violência contra a mulher ainda é muito presente na sociedade. Proteger a integridade das vítimas é uma das prioridades da Lei Maria da Penha (nº 11.340), instituída em 2006.

Diante disso, uma das formas de prevenir a violência doméstica contra a mulher na lei é a garantia da medida protetiva.

Conforme a delegada responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Presidente Prudente (SP), Denise Akagui Simonato, a medida protetiva pode ser solicitada por qualquer mulher que tenha sido vítima de violência doméstica.

As medidas podem ser constituídas no afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, a fixação de limite mínimo da distância, em que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação à vítima, e a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, caso o agressor possuir.

Em 2022, a região oeste do Estado de São Paulo registrou 3.490 cumprimentos de medidas protetivas.

Além disso, o número de medidas concedidas em Presidente Prudente aumentou no último ano. Em janeiro de 2023, foram 64 solicitações de afastamento, contra 42 medidas concedidas pela Justiça no mesmo período do ano passado.

Ainda segundo a delegada da DDM, este crescimento demonstra que as vítimas estão cada vez mais cientes de seus direitos e das possibilidades desta segurança. Foi o caso desta mulher que, visando tal proteção, decidiu solicitar o afastamento contra o até então companheiro.

“O que me fez pensar na medida foi o fato dele não me deixar em paz. Ele não aceitava [o fim do casamento] e começou, por conta disso, a se tornar uma pessoa violenta. Era violento verbalmente e ele foi violento fisicamente. Essa violência física foi um fato que ele não reconhece, até perante o juiz. Porém ele chegou a dizer que me agrediu porque queria apenas conversar. Ele achou que através do tapa e do empurrão, ele conseguiria colocar ordem na situação. Mas eu já havia sofrido agressões psicológicas antes de tudo isso”, contou a vítima.

Vítimas podem solicitar a medida protetiva na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

De acordo com Aline Fernanda Escarelli, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Vítimas de Violência Doméstica e Crimes Sexuais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e co-fundadora da Frente Pela Vida das Mulheres de Presidente Prudente, a medida protetiva é uma decisão judicial. Quando solicitada, ela pode ser concedida pelo juiz ou, em exceções, por outras autoridades.

“A medida pode ser decretada pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, e pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia”, explicou Aline.

Ela ainda informa que a vítima pode solicitá-la através da autoridade policial na realização do Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher ou em qualquer delegacia de polícia mais próxima. Além disso, também pode requerer perante ao Ministério Público, por intermédio da Defensoria Pública e até pela advocacia, por exemplo, no autos do processo de divórcio.

Foi através de uma dessas possibilidades que a mulher solicitou proteção contra o ex-companheiro após ser perseguida diversas vezes por ele.

“Foi uma série de situações que aconteceram por ele não aceitar o final do casamento. Ele foi tentando recursos para me seguir, até mesmo para me depreciar em qualquer lugar que eu estivesse. Ele começou a conversar com meus amigos, meu chefe. Então começou a invadir minha questão profissional, além de ir também até o trabalho da minha mãe”, contou a vítima.

Diante da situação, ela solicitou medida protetiva contra o até então marido. Porém, mesmo com a decisão do juiz em mãos, ele não respeitou o afastamento determinado e voltou a importá-la.

“Eu tinha a medida e muitas vezes, para evitar algum transtorno, geralmente eu saía do lugar. Por exemplo, ele sabia que eu gostava de ir até um clube da cidade, eu estava lá e ele ia. Para não ficar ali, com a presença dele, eu com a medida em mãos, ia embora. Ele tinha o direito de ir e vir, até aí tudo bem. Até uma vez que ele chegou no apartamento em que eu estava, aproveitou uma pessoa que estava entrando no prédio, que não tinha porteiro, e entrou junto. Quando eu vi, ele já estava dentro da minha casa, então eu perguntei: ‘o que você está fazendo aqui? Você sabe que eu tenho uma medida protetiva contra você, é até para a sua proteção porque você é descontrolado’. Nisso ele começou a gritar.”

“Eu tinha uma vizinha que sabia da história. O marido dela chegou, ele abaixou a guarda e eu liguei para a polícia, até os policiais chegarem, ele já tinha ido embora”, relatou ao g1.

Desobediência da medida é considerada crime previsto no artigo 24 da Lei Maria da Pena

Reprodução/TV TEM

Descumprimento da medida protetiva

Segundo a advogada Aline Escarelli, a desobediência da medida é considerada crime previsto no artigo 24 da Lei Maria da Pena, instituído em 2018. Portanto, o agente agressor pode cumprir pena de detenção de três a dois anos.

Foi exatamente o que aconteceu com o ex-companheiro da vítima após ele insistir em aproximar-se dela e de seus familiares.

“Ele ia na casa da minha mãe, da minha tia. Até que em uma dessas situações eu liguei para a polícia e conseguiram visualizar que ele estava me importunando e ele foi preso. A medida é feita para que não seja violada e, como ele violou, ele ficou um tempo preso por conta dessa situação. Eu fui até o fim com a medida, eu dei continuidade. Foi depois disso que ele entendeu e então parou”, contou a vítima.

Conforme Aline, assim que expedida e diante da análise do caso concreto, a medida protetiva pode determinar uma série de situações contra o agressor, como:

Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente;

Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima;

Proibição de determinadas condutas, entre as quais: aproximação da vítima, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação;

Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.

Já em favor da vítima, pode ser determinado:

Encaminhar a vítima e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;

Recondução da vítima e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;

Afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;

Separação de corpos;

Matrícula dos dependentes da vítima em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga.

Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à vítima;

Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial;

Suspensão das procurações conferidas pela vítima ao agressor;

Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a vítima.

Em 2022, segundo dados fornecidos pela Delegacia de Defesa da Mulher à TV Fronteira, foram 694 processos distribuídos de protetivas no foro de Presidente Prudente. Em comparação com 2021, houve um aumento de 51 processos, visto que neste ano foram entregues 643.

Lei Maria da Penha abrange cinco tipos de violência contra a mulher

Reprodução/TV Fronteira

Tipos de violência

É importante que as vítimas tomem conhecimento sobre o que consiste a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha prevê cinco cinco tipos de violência doméstica e familiar: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher.

Já a violência psicológica é considerada como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima à vítima; prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

A violência sexual, por sua vez, trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força.

Uma das menos reconhecidas é a violência patrimonial, que é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.

A violência moral é considerada em qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher.

Machismo é um dos principais fatores que motivam as agressões contra as mulheres

Getty Images

Sociedade patriarcal

Após conhecer e entender mais sobre os tipos de violência contra a mulher, a vítima conseguiu identificar outras violações sofridas por ela além da agressão física, que é a mais conhecida entre as cinco. Ela conta que muitas mulheres não reconhecem estar na posição de vítima pois não sabem que estão sendo violentadas.

“Hoje em dia eu comecei a estudar mais a questão do abuso psicológico e entendo que nós, como mulheres, ficamos muito vulneráveis. Entendo que essa possibilidade que temos de suportar certas coisas advindas do homem vem da própria situação do patriarcado, da questão cultural, em que as nossas mães, às vezes, são mais permissivas”, ressaltou ao g1.

A vítima ainda relata que só depois de entender mais sobre o assunto, foi que ela pôde perceber que a mãe também foi vítima do patriarcado.

“Eu tive uma mãe que sofreu violência doméstica. Ela não era agredida fisicamente pelo meu pai, mas emocionalmente ela tinha seus direitos violados. Então a gente, como mulher, se acostuma e acha isso natural e não conseguimos ler quando a violência é psicológica, porque ela começa em uma violência emocional. Nós ficamos muito reféns, temos medo de sermos julgadas”, contou.

Além disso, a falta de reconhecimento de tais agressões normalizou situações tóxicas advindas do ex-companheiro.

“Todo esse processo que aconteceu na minha vida, essa luta, começou antes quando eu via meu pai agredindo minha mãe e a traindo. Então o meu inconsciente deixava algumas coisas acontecer por achar que era um cuidado, não era controle e posse. Hoje, eu vejo uma situação e já me aciona um alerta: esse cara é tóxico! A gente consegue ver depois que diversas coisas podem ser tóxicas e abusivas, não só os romances”, relatou.

A delegada da DDM concorda com a importância do reconhecimento da violência no ponto de vista da vítima. Inclusive, saber dos mecanismos de defesa proporcionados pela lei, como a medida protetiva, podem salvar vidas.

“É importante informar às vítimas sobre os direitos dessa previsão legal e falar que elas são sim válidas. Acredito que tem as protegido de crimes piores. Muitos falam ‘mas não adianta nada’, nós acreditamos que adianta sim, é válido, é uma medida que realmente inibe os agressores, é importante para a mulher”, informou ao g1.

Vítimas de violência podem solicitar ajuda das autoridades através do aplicativo SOS Mulher

Leonardo Bosisio/g1

Segurança das vítimas

Conforme a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Vítimas de Violência Doméstica e Crimes Sexuais da OAB, o Poder Público deve se organizar para estar presente ostensivamente e garantir a proteção integral da vítima.

“Em muitas localidades, por intermédio de Termo de Cooperação, foi instituída a Patrulha Maria da Penha ou Ronda Maria da Penha, no entanto, em nossa região não tem e há pouco efetivo direcionado específico para esse atendimento como a lei manda”, explicou a advogada.

A delegada da DDM confirma que em Presidente Prudente este monitoramento não é realizado após a comunicação do crime.

“Quando a medida é expedida, se a vítima tomar conhecimento que o agressor está a cercando, ela pode acionar a polícia a qualquer tempo e a polícia tem que entrar em ação. Mas não há um monitoramento preventivo, a gente não consegue fazer”, disse Denise.

Em contrapartida, a vítima que está sob tutela da medida protetiva pode acionar o policiamento a qualquer momento através do aparelho celular.

“Hoje tem um aplicativo chamado ‘S.O.S. Mulher’, que ela pode instalar e acioná-lo em qualquer situação de perigo, quando o agressor já estiver rondando, alguma coisa nesse sentido”, ressaltou ao g1.

Como combater a violência?

Para Aline Escarelli, uma das principais maneiras de evitar a violência contra a mulher é através da educação.

“Acredito que se a violência é uma construção social, a prevenção também o é. Por isso a importância de educar sobre as desigualdades e violência de gênero nas escolas e que sejam proporcionados espaços dialógicos entre os adultos para se abordar principalmente, questões como masculinidades, machismos e violências estruturalmente presente em toda a sociedade”, opinou a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Vítimas de Violência Doméstica e Crimes Sexuais da OAB.

Outra forma muito importante, segundo a vítima, é não retirar a medida protetiva.

“Eu fui até o fim, foi assim que ele parou de me perseguir. Tem mulher que consegue medida e depois ela volta atrás, eu não. Então ele cumpriu pena porque ele me agrediu. Infelizmente muitas retiram porque o cara convence ou até porque os pais convencem, dizendo ‘deixa isso pra lá’. Às vezes, até o sistema jurídico, pelo monte de vezes que você tem que ficar indo lá, às vezes faz a mulher até desistir. Mas eu acho que a mulher tem que ir até o fim para se proteger”, relatou a mulher.

pappa2200