Em uma semana, mobilização na região de Presidente Prudente arrecada 8,4 toneladas de alimentos para as vítimas das chuvas no Litoral Norte de SP

Ação ainda coletou 3,4 mil unidades de produtos de higiene e limpeza e 26,3 mil peças de roupas e calçados, que começaram a ser transportados para cidades litorâneas nesta quinta-feira (2). Sabesp mobiliza região e arrecada 8,4 toneladas de alimentos para as vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo

Assessoria de Imprensa da Sabesp

Em apenas uma semana, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) arrecadou, no Oeste Paulista, 8,4 toneladas de alimentos, 3,4 mil unidades de produtos de higiene e limpeza, além de 26,3 mil peças de roupas e calçados para as vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo.

Nesta quinta-feira (2), iniciou-se o transporte dos materiais arrecadados para Guarujá (SP) e Bertioga (SP), municípios litorâneos que atualmente respondem pelo recebimento dos donativos.

Na região de Presidente Prudente (SP), a arrecadação dos produtos ocorreu entre os dias 22 e 28 de fevereiro, por meio das agências de atendimento presencial da Sabesp, dos fundos sociais de solidariedade, da Defesa Civil, de empresas e de escolas, e contou com a participação de 37 cidades:

Adamantina (SP);

Anhumas (SP);

Alfredo Marcondes (SP);

Álvares Machado (SP);

Caiabu (SP);

Emilianópolis (SP);

Estrela do Norte (SP);

Euclides da Cunha Paulista (SP);

Flora Rica (SP);

Flórida Paulista (SP);

Inúbia Paulista (SP);

Lucélia (SP);

Marabá Paulista (SP);

Mariápolis (SP);

Mirante do Paranapanema (SP);

Narandiba (SP);

Nova Guataporanga (SP);

Osvaldo Cruz (SP);

Parapuã (SP);

Piquerobi (SP);

Pirapozinho (SP);

Pracinha (SP);

Presidente Bernardes (SP);

Presidente Epitácio (SP);

Presidente Prudente,

Regente Feijó (SP);

Ribeirão dos Índios (SP);

Rosana (SP);

Sagres (SP);

Santo Expedito (SP);

Salmourão (SP);

Sandovalina (SP);

Santa Mercedes (SP);

Santo Anastácio (SP);

Taciba (SP);

Tarabai (SP); e

Teodoro Sampaio (SP).

Corrente solidária

Além das contribuições dos clientes e da comunidade, a ação teve a ajuda dos funcionários da companhia, que participaram da divulgação da campanha, dos mutirões, da contabilização e do transporte dos materiais.

O superintendente regional da Sabesp, Augusto Cesar Marques Leme, destacou o comprometimento da comunidade com a causa social.

“A arrecadação superou as expectativas em virtude do compromisso assumido pelos funcionários e também pela comunidade da região. As parcerias com os municípios também foram essenciais para este resultado. A Sabesp é uma empresa que tem como tradição a participação em campanhas sociais e, mais uma vez, a região mostrou-se solidária com as pessoas que necessitam de apoio em situações como a enfrentada pelo litoral norte nos últimos dias”, concluiu.

Sabesp mobiliza região e arrecada 8,4 toneladas de alimentos para as vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo

Assessoria de Imprensa da Sabesp

Catástrofe

Conforme o último boletim estadual, divulgado às 11h desta quinta-feira (2), até o momento, 65 óbitos foram confirmados, sendo 64 em São Sebastião (SP) e 1 em Ubatuba (SP).

Já foram identificados e liberados para o sepultamento 57 pessoas. São 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 crianças. Atualmente, a “prioridade segue no socorro às vítimas e no atendimento aos 1.090 desalojados e 824 desabrigados”.

Ainda de acordo com o boletim, em São Sebastião, equipes formadas por psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas no município.

Vila Sahy foi atingida por tempestade no último fim de semana

Fábio Tito/g1

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa