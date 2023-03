Em uma semana, segunda morte causada pela dengue é confirmada em Osvaldo Cruz

Vítima foi uma mulher, de 45 anos. Cidade registra 1.301 casos positivos da doença. Mulher, de 45 anos, morreu vítima da dengue em Osvaldo Cruz (SP)

Reprodução/TV Gazeta

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quarta-feira (8), a segunda morte por dengue em Osvaldo Cruz (SP) neste ano de 2023. A vítima foi uma mulher, de 45 anos.

A nova confirmação ocorre exatamente uma semana após a informação da primeira morte pela doença no município.

VEJA MAIS:

Osvaldo Cruz confirma primeira morte por dengue em 2023; vítima foi uma mulher de 62 anos

‘Não subestimem a doença. Dengue mata!’, alerta paciente salva pela equipe de enfrentamento da epidemia em Osvaldo Cruz

Após morte suspeita de dengue hemorrágica, Osvaldo Cruz intensifica medidas de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti

Dengue no município

De acordo com a Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), Osvaldo Cruz registrou 107 novos casos de dengue em um dia. Nesta quarta-feira (8), são 1.301 positivos.

Na cidade, ainda há 287 pessoas com sintomas da doença, que aguardam resultados de exames.

A Santa Casa de Misericórdia possui seis pacientes internados para o tratamento da dengue, sendo cinco de Osvaldo Cruz e um de Salmourão (SP).

A cidade já está em situação de emergência desde o dia 3 de fevereiro, por meio do decreto municipal 4.854/2023, devido ao quadro de epidemia de dengue.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla