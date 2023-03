em-uma-semana,-vacina-bivalente-contra-a-covid-foi-aplicada-em-mais-de-3,5-mil-pessoas-em-porto-velho

Vacina bivalente é uma versão atualização do imunizante da Pfizer, protegente contra a variante ômicron e suas subvariantes. Vacina bivalente em Porto Velho : Mais de três mil pessoas já foram imunizadas

Mais de 3,5 mil pessoas procuraram as unidades de saúde para receber a dose da vacina bivalente contra a Covid-19 em Porto Velho.

A aposentada Diva Ramos da Silva, de 71 anos, foi uma das que procurou o imunizante na primeira semana de campanha.

Ela conta que decidiu tomar a vacina porque já teve Covid e suas complicações de saúde foram grave. “Procurar logo a vacina. Já tomei as quatro doses, agora tô na quinta, e se eu tiver com vida até lá na outra, tomarei de novo”, revela.

De acordo com Elizeth Gomes, gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde em Porto Velho, mais de 3,5 mil pessoas tomaram a vacina bivalente até a segunda-feira (6).

“Esse grupo [prioritário] é um grupo que responde rápido nosso chamado. Os idosos são tranquilos, buscam a vacina e agente consegue logo atingir a meta”, declarou.

A vacinação em Porto Velho começou no dia 27 de fevereiro e todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão ofertando a vacina bivalente de 8h às 18h, com exceção da UBS da Vila Princesa e Santo Antônio, onde o atendimento é até o meio-dia.

A vacinação da bivalente é uma versão atualização do imunizante da Pfizer que tem como objetivo ajudar a proteger as pessoas contra mais de uma cepa do coronavírus.

Quem já pode receber a dose bivalente?

Pessoas a partir de 60 anos

Moradores de Instituição de Longa Permanência a partir de 60 anos

Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos

Ribeirinhos a partir de 12 anos

Indígenas a partir de 12 anos

Quilombolas a partir de 12 anos

Qual o intervalo da vacinação?

O morador precisa ter recebido a última dose contra a Covid há no mínimo quatro meses. Caso ainda não tenha iniciado o esquema vacinal, é recomendado que tome pelo menos as duas doses da vacina monovalente antes de receber a bivalente.

Quais os próximos públicos a serem atendidos?

O cronograma do Ministério da Saúde aponta que a fase 2 da campanha de imunização começa em 20 de março, com o atendimento de gestantes e puérperas. Profissionais da saúde devem começar a ser atendidos a partir de 17 de abril e, por fim, na fase 4 serão imunizados pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade e servidores do sistema prisional.

valipomponi