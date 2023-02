em-visita-ao-rn,-ministro-diz-que-trabalha-para-transformar-aeroporto-de-natal-em-‘hub’

Márcio França, dos Portos e Aeroportos, afirmou que relicitação do terminal localizado em São Gonçalo do Amarante atrai várias empresas. Leilão é previsto para maio. Fachada do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal

Em visita ao Rio Grande do Norte nesta sexta-feira (17), o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou que trabalha para que o Aeroporto de Natal se torne um “hub” – uma central de cargas e de voos de transporte de passageiros para a América Central e Europa. A previsão do governo federal é de que o terminal seja relicitado em maio.

“É um pista grande, muito bonita, é um aeroporto bem grande e a gente quer que outras empresas possam participar da concorrência, que os Correios possam fazer aqui o seu hub. E estamos em tratativa com algumas empresas estrangeiras de aviação para fazer daqui um hub para efeito de América Central e também Europa”, afirmou o ministro.

A declaração foi feita durante entrevista com os jornalistas que acompanharam a visita do ministro ao aeroporto, em São Gonçalo do Amarante.

Inaugurado em 2014, o aeroporto localizado em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, foi o primeiro privatizado do país e tinha como ideia original também ser uma central de distribuição de cargas.

Desde a abertura, o terminal é administrado pelo Consórcio Inframérica que, em 2020, anunciou a devolução do equipamento ao governo federal. De acordo com a empresa, ficou inviável gerir os custos com o equipamento diante da crise econômica do país.

Ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, ao lado da governadora Fátima Bezerra (PT), em visita ao Aeroporto de Natal

Segundo o ministro, a expectativa com a nova licitação é que o terminal possa ter a ideia original aplicada.

“O aeroporto está tendo uma grande atração. Fui passando por vários aeroportos e a gente viu que outras empresas estão interessadas em vir para cá, participar da concessão”, afirmou.

A governadora Fátima Bezerra (PT) acompanhou a visita do ministro e enfatizou a importância do processo de relicitação do aeroporto para a economia logal. “Esse equipamento é fundamental, imprescindível para promoção do desenvolvimento econômico e social do estado, para o fomento ao turismo, e estava abandonado”, disse.

Porto-indústria

Na pauta da visita do ministro, também houve discussão com o governo do estado sobre a infraestrutura portuária do estado. A governadora quer investimento federal no projeto de construção do porto indústria verde, que o estado pretende implantar em Caiçara do Norte, voltado para a indústria de energia eólica offshore (no mar) e produção de hidrogênio verde.

“É um momento singular. O Rio Grande do Norte não pode perder essa oportunidade de maneira nenhuma, afinal de contas é aqui que reside a melhor qualidade de recursos eólicos do mundo”, defendeu a governadora.

Ao lado do ministro, Fátima afirmou que Márcio França se comprometeu a levar o tema ao presidente da república.

Segundo França, a iniciativa “é algo de muito futuro”. “O mundo inteiro fala disso, do hidrogênio, da questão da eólica, e o Rio Grande do Norte tem uma especificidade, porque é um lugar adequadamente preparado para isso. E agora vocês têm também a possibilidade de trazer para cá a diretoria da Petrobras que cuida desse assunto, o que é muito relevante”, comentou.

Quanto ao porto de Natal, o ministro afirmou que o terminal tem outra característica, na comparação com o porto-indústria. “Em especial, a gente quer que as frutas voltem a ser exportadas aqui pelo porto de Natal”, disse.

O estado é o maior exportador de frutas frescas, como melões, no país, porém, parte da carga é enviada para a Europa por portos do Ceará e Pernambuco.

Hub

Em 2015, o Rio Grande do Norte concorreu com outros dois estados para receber a implantação de uma central de voos – hub – da Latam para a Europa e América do Sul – o que não se concretizou.

Ainda em 2016, a própria administração do Aeroporto de Natal anunciou a implantação de um hub dos Correios – uma central internacional de cargas – prevista para entrar em operação em 2017, porém o projeto foi paralisado.

