Ema Kovac, su la gamba giù i fans: la modella stende Instagram FOTO

La meravigliosa Ema Kovac ci manda tutti in estasi con una splendida visione di sé stessa. Lei è un sogno ad occhi aperti.

Ema Kovac celebra la Festa della Donna a modo suo, in maniera speciale e con un messaggio bellissimo con il quale tributa il giusto omaggio a tutte le sue omologhe. Lei scrive il seguente messaggio in inglese. “Quando le donne si sostengono a vicenda, accadono cose incredibili🌹 Questa è per te!”. Parole piene di significato e che riscuotono grande apprezzamento, anche da tanti uomini. Anche se, c’è da giurarlo, i maschi risultano attirati in particolar modo dalla immagine da lei scelta per accompagnare questa frase.

La 26enne croata si mostra bella come poche altre volte prima, con un abito succinto e con le sue gambe in bella mostra. La 26enne croata si mostra bella come poche altre volte prima, con un abito succinto e con le sue gambe in bella mostra. E come tante altre volte abbiamo potuto ammirarla in alcune trasmissioni di Mediaset, quali ‘Ciao Darwin’.

Ema Kovac, la più bella che ci sia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ema Kovac (@kovac_ema)

Sapevate che lei è attualmente fidanzata con Gennario Lillio? Non a caso ci sono degli scatti realizzati di recente e pubblicati sul suoi profilo Instagram che la ritraggono a Napoli. Che è la città del suo compagno. Lei però per lavoro viaggia sempre ed infatti non mancano foto tratte da shooting realizzati anche a Milano, Roma ed altrove. In Italia lei è ormai di casa. Con Gennaro Lillio l’amore è scoppiato a ‘Pechino Express’ trasmesso dalla Rai ad inizio 2020.

Lui ha conosciuto la bellissima Ema proprio lì, ammettendo, non senza farci divertire tutti, che “lei spesso mi dava dei due di picche. Ha rifiutato sistematicamente ogni mio tentativo di corteggiarla. Poi ci siamo rivisti…”. E chissà se è un caso che entrambi abbiano poi trascorso la quarantena proprio a Napoli, giusto un anno fa. Fatto sta che ora stanno insieme e sono felici. Lui aveva frequentato per un pò Francesca De André, dopo averla conosciuto nella casa del Grande Fratello. Ma in quel caso le incompatibilità ed i contrasti hanno avuto la meglio sugli affetti.

