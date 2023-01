emagrecer-depois-da-viagem

Viagens são momentos em que nos jogamos quase sempre ao “experimentar” e no experimentar das guloseimas da região as roupas começam a dizer que estamos exagerando e que a balança vai mostrar o estrago. Pois bem, como eu passei por isso, vou deixar aqui a minha dica de reeducação alimentar depois da viagem, que me ajudou muito e, com certeza, poderá te ajudar também.

Primeiro diaHá dois anos, após ter perdido 10 kg em 3 meses e estar me sentindo super bem, me mantive firme mesmo em nossas longas viagens, acostumei com as medidas e não adquiria nada que pudesse ser uma tentação, tipo docinhos e guloseimas.

Acabamos de chegar de uma viagem de 40 dias, sendo que uma semana foi no Yatch Crystal Spirit. Durante esta semana, onde tudo de melhor estava exposto à vontade num serviço maravilhoso, fiz ioga, caminhadas e participei da academia todas as manhãs, o que me ajudou a manter o desejo de me manter em forma.

Foto: Jantar no Crystal Spirit

Nas outras semanas ficamos em hotéis, onde a dificuldade aumenta, pois o dia inicia com o café da manhã repleto de ofertas tentadoras. Para esta refeição, eu optei por fibras, queijo branco e café com leite. Nossos almoços foram em restaurantes onde optei pelos peixes do dia, afinal, estávamos em locais de praia.

Nossos jantares foram no quarto do hotel. Todos os dias eu ia ao supermercado e escolhia uma salada e um salmão ou frios da região, servidos sempre com uma taça de vinho. Teria sido perfeito se tivéssemos andado mais, porém nesta viagem não aconteceu em função da característica dos passeios, as distâncias eram muitas e fizemos de carro. E a surpresa ao retornar e ir refazer minha bioimpedância foi de 2,8 kg a mais e a troca de massa magra por massa gorda. Tristeza!

Mas sem problemas. Hoje inicio minha dieta e irei postá-la dia a dia com receitas e tudo que puder agregar e ajudar.

Café da manhã (ainda em casa)

– 1 fatia de leito de peru fina- 1 fatia de mozarela light fina- 1 ovo- 1 fatia de melão fina (esta fatia está a mais, vou precisar viver sem ela)- Café e leite desnatado

Obs.: podemos tomar apenas 200 ml de leite ao dia.

Na sala vip da América Airlines no aeroporto de Congonhas, com todas as ofertas que existem lá, optei pelo chá, mas você poderia ter optado pelo cafezinho ou refrigerantes light. O frio ou o quente saciam e dão conforto ao corpo. Então serve como dica: estando com muita fome, tome algo quente ou frio.

Durante o Voo

– Refrigerante zero (é permitido 500 ml dia)

Almoço

Quando cheguei ao destino, fui diretamente para o almoço, pois estava faminta. Se não quer sofrer durante a dieta, a regra fundamental é comer a cada três horas. Buscamos um restaurante que fosse saudável, onde eu não precisasse estar explicando a dieta e busquei um estabelecimento na Av. Andaló, em Rio Preto. Fui apresentada ao restaurante em uma das visitas que fiz a cidade e amei, pois eles têm a preocupação com qualidade e equilíbrio alimentar, e as porções são na medida certa.

Lanche da tarde

No meio da tarde tirei minha banana da bolsa, para manter o rigor de comer de três horas em três horas. Na casa de minha irmã, ela me ofereceu peito de frango, legumes e salada. Na sobremesa, uma fatia pequena de melão.

Ao chegar no hotel, antes de deitar, comi uma fatia pequena de melancia.

Acredito que o primeiro dia foi positivo, consegui manter as porções e a alimentação correta. Uma vitória!

