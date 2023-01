Dicas de dieta pós-viagem

Certa vez, fui a um evento empresarial na cidade de Itu (SP).O local estava lotado de políticos e especialistas em turismo e demais áreas correlatas.

Por fim, tive o prazer de conhecer o Dr. Jô, uma pessoa super simpática. Apresentou-me seu trabalho como consultor e palestrante sobre emagrecimento cerebral e acabamos fechando um treinamento para a equipe de meu hotel – o Hotel Fazenda Foz do Marinheiro.

Confesso que amei. Suas palestras são eficientes e cativantes, ele consegue mexer com suas emoções. Vai ao ponto necessário, deixando todos encantados. E o principal: dá resultados!

Hoje recebi uma matéria sobre o tema abordado no qual ele analisa e, então, decidi compartilhar com todos, pois concordo com os aspectos colocados e acho que isto pode ajudar bastante quem é leitor do meu blog.

