emanuela-tittocchia,-confessione-privata:-“ho-nascosto-un-amore-tormentato”

Emanuela Tittocchia innamorata di un uomo misterioso: “Pensavo fosse la persona giusta”

Emanuela Tittocchia è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante la sua partecipazione al reality di Ilary Blasi, la showgirl ha custodito un segreto che non ha mai rivelato davanti alle telecamere. A quanto pare la Tittocchia avrebbe nascosto per diverso tempo una storia d’amore tormentata. A rivelarlo è la stessa showgirl ai microfoni di RTL 102.5 News, durante Trends&Celebrities: “Ho frequentato un ragazzo di cui ero molto innamorata due anni fa…Pensavo fosse la persona giusta”. Emanuela Tittocchia rivela di aver sofferto molto per la fine di questa relazione, che anche se breve ha lasciato delle ferite profonde, ma non è tutto. La showgirl ammette di aver nascosto a tutti questa storia d’amore per rispettare la privacy di quest’uomo misterioso: “Non si tratta di una persona del mondo dello spettacolo. Voglio mantenere la privacy, con lui è stato un amore tormentato”.

Emanuela Tittocchia svela di aver vissuto un amore segreto: “È stata una storia complicatissima”

Emanuela Tittocchia racconta per la prima volta ai microfoni di RTL 102.5 News di aver avuto una storia d’amore molto tormentata. “È stata una storia complicatissima”, ammette la showgirl, rivelando di aver sofferto molto il fatto di non poter condividere questo aspetto della sua vita privata. Emanuela Tittocchia, che di recente ha parlato di Rosaria Cannavò, non si sbilancia sull’identità di questo uomo misterioso, con cui a quanto pare sarebbe ancora in contatto. Ciò che però afferma Emanuela, è di averci messo molto tempo a metabolizzare la delusione per la fine di questo amore che anche se durato poco, è stato talmente profondo da farle pensare di aver trovato la persona adatta a lei.

Emanuela Tittocchia sulla fine della sua relazione: “Ho sofferto come una matta”

Emanuela Tittocchia non nasconde la difficoltà provata nel momento in cui si è resa conto che la sua storia d’amore non avrebbe avuto un futuro. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, spiega di aver dato più di una possibilità all’amore per quest’uomo misterioso, ma che a causa di forti differenze caratteriali, entrambi non sono riusciti a dare una svolta al loro rapporto. “Ho sofferto come una matta”, confessa Emanuela Tittocchia, che ad oggi svela di continuare a sentire l’uomo di cui è stata innamorata, ma solo per motivi di lavoro. Sarà davvero così?