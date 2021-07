Emanuela Tittocchia sedotta e abbandonata: “Chiofalo è un bugiardo!”

Emanuela Tittocchia contro Francesco Chiofalo. L’attrice e conduttrice ha parlato al settimanale Di Più di una frequentazione in corso con Lenticchio. Frequentazione bruscamente interrotta dal 32enne che, di punto in bianco, avrebbe deciso di mollare su due piedi l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi per volare in Turchia con l’ereditiera Drusilla Gucci.

Emanuela Tittocchia non ha esitato a dirsi sedotta e abbandonata da Francesco Chiofalo, che in passato ha amato Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi. L’ex star di Centovetrine ha definito il personal trainer romano un uomo scorretto e poco affidabile. La Tittocchia ha deciso di vuotare il sacco per avvertire altre ragazze che potrebbero cadere nella rete di inganni di Chiofalo.

Nella lettera pubblicata sulla rivista edita da Cairo Editore Emanuela Tittocchia ha spiegato che è stato Francesco a provarci su Instagram. Prima con una serie di like a diverse foto e poi chiedendo il numero dell’interprete ad alcuni amici in comune.

Da lì, stando a quanto fa sapere Emanuela Tittocchia, sarebbe partito un serrato corteggiamento, fatto di telefonate quotidiane e un invito a cena. Una serata stupenda, ha assicurato l’attrice che ha spifferato pure di un bacio appassionato che si sarebbe scambiata con Lenticchio.

La situazione, però, sarebbe cambiata all’improvviso, quando Francesco Chiofalo sarebbe volato in Turchia con Drusilla Gucci, altra ex concorrente dell’Isola dei Famosi nonché pronipote del fondatore della celeberrima casa di moda.

Chiara la domanda di Emanuela Tittocchia a Francesco Chiofalo:

“Come hai potuto farti vedere con lei senza assolutamente tenere conto dei miei sentimenti, senza darmi una spiegazione, dopo avermi fatto credere che tra noi c’era qualcosa di speciale? E se c’è qualcosa che non ti piaceva di me, perché non me lo hai detto guardandomi o semplicemente telefonandomi?”

In attesa di ricevere una risposta da parte di Lenticchio, continua la love story tra lo sportivo e Drusilla Gucci. I due hanno trascorso qualche giorno di lavoro insieme in Turchia e il loro rapporto si è rafforzato parecchio. Al momento, però, è bene parlare più di una frequentazione che di un legame serio e solido.

Restano single, invece, le due ex storiche fidanzate di Francesco Chiofalo: Selvaggia Roma, con la quale ha partecipato a Temptation Island, e Antonella Fiordelisi.

La vita privata di Emanuela Tittocchia

Emanuela Tittocchia non ha mai avuto troppa fortunata in amore. Tempo fa è stata legata all’attore Fabio Testi: i due si sono detti addio a causa della partecipazione dell’attrice al reality show La Talpa. Successivamente, nel 2012, la Tittocchia ha amato il modello brasiliano Thyago Alves.

Negli ultimi anni ha vissuto due brevi ma intense storie d’amore: prima con l’ex concorrente del Grande Fratello Biagio D’Anelli, poi con l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro.