Emanuela Tittocchia sfoga la sua rabbia: “È solo un gran bugiardo”

Lui ha veramente fatto perdere le staffe all’attrice. Si tratta di un uomo che l’ha prima sedotta e poi l’ha abbandonata.

Emanuela Tittocchia, attrice (Instagram)

Emanuela Tittocchia, nota attrice italiana, fin da bambina ha dimostrato una certa propensione per l’arte, appassionandosi al canto, alla danza e al pianoforte. Anche il teatro, però, entra ben presto a far parte della sua vita, poiché a tredici anni si esibisce in uno spettacolo, guadagnando dei buoni consensi.

Così, da più grande, decide di frequentare la scuola di recitazione del Teatro Nuovo di Torino e, in contemporanea, nutre anche interesse per la televisione, facendosi ispirare da personaggi importanti come Raffaella Carrà, Loretta Goggi, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Approda, quindi, al cinema, prendendo parte ad alcune pellicole e in svariati programmi televisivi come Mattino cinque, La Talpa, Mezzanotte di fuoco, Live-Non è la D’Urso e, in qualità di concorrente all’Isola dei famosi.

Insomma, si può certo dire che finora ha avuto una carriera assolutamente variegata nella quale ha ricoperto diversi ruoli differenti nel mondo dello spettacolo. Anche la sua vita sentimentale è stata piuttosto chiacchierata, soprattutto quando era fidanzata con Fabio Testi e poi con Thyago Alves.

Ecco che cosa ha detto l’attrice nei confronti di un famoso personaggio

Comunque sia, in questo periodo la Tittocchia pare abbia voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, scrivendo a chiare lettere ciò che pensa. Ma non privatamente, beninteso, il messaggio è stato pubblicato sul settimanale Di Più. La persona che ha destato la sua rabbia è, per la precisione, è Francesco Chiofalo.

Francesco Chiofalo, personal trainer (Instagram)

Secondo l’artista, il personal trainer l’avrebbe lasciata senza molte spiegazioni per correre da un’altra donna cioè l’ereditiera Drusilla Gucci. Lei, quindi, non ha avuto peli sulla lingua, definendo l’influencer come assolutamente inaffidabile, e, a tal proposito, ha anche mandato un avvertimento a coloro che potrebbero interessarsi a lui.

L’attrice ha anche affermato con decisione che ai tempi era stato proprio Chiofalo a cercarla e a corteggiarla. Su Instagram, infatti, le aveva tempestato il profilo con tanti like e poi aveva chiesto il suo numero di telefono a degli amici. La situazione poi è andata avanti, c’è stato un bellissimo bacio e una serata romantica.

Ma poi è successo il misfatto. Come si diceva in precedenza, Francesco è volato in Turchia per raggiungere l’altra concorrente de L’Isola dei famosi. Riportiamo di seguito uno stralcio del rimprovero di Emanuela: