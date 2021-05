Emanuele Filiberto, confessione choc: “Ho tradito mia moglie, Lei mi ha picchiato” Lei è una famosissima, Fan increduli

Emanuele Filiberto di Savoia ha pubblicamente ammesso di aver tradito sua moglie, Clotilde Courau. Se in Italia esistesse ancora la monarchia lui sarebbe il nostro re. Ma così non è e da giovane è dovuto andare in Francia, perché esiliato dallo stivale. E’ avvenuto nel 2003 il suo ritorno in patria e da quel momento è diventato uno show man. Lo abbiamo visto cantare a Sanremo, lo abbiamo visto ballare a Ballando con le Stelle. E oggi si ritrova a giudicare ballerini e cantanti nella scuola per giovani talenti di Maria De Filippi, Amici, insieme a Stash e a Stefano De Martino.

La sua partecipazione alla storica trasmissione, in onda in prima serata su Canale 5 il sabato sera, è stata inizialmente molto criticata. In molti affermavano che Emanuele Filiberto di Savoia non avesse le competenze per decidere chi tra i ragazzi potesse continuare a credere nel sogno di vincere l’ambito premio finale. Ma il tempo, la simpatia, soprattutto il feeling che si è instaurato con i suoi colleghi ha reso il trio molto amato dai telespettatori. Tre uomini completamente diversi che si sono amalgamati alla perfezione e che regalano performances di qualità.

Nonostante Emanuele Filiberto di Savoia abbia dimostrato di non essere assolutamente in grado di ballare il valzer. Ci ha provato, nel corso dell’ultima puntata di Amici, insieme ad Alessandra Celentano, ma era ben evidente che fosse la severa insegnante a portare l’austero (ma non tanto) principe. I due hanno ugualmente ricevuto l’acclamazione del pubblico e le risate degli altri giurati, che non hanno perso occasione per prenderlo in giro. La sua partecipazione ad Amici gli è valsa nuovamente l’interesse dei media e degli italiani, che oggi puntano gli occhi sul suo matrimonio.

Emanuele Filiberto di Savoia ammette il tradimento. La reazione di sua moglie

Emanuele Filiberto di Savoia si è sposato nel 2003 a Roma con Clotilde Courau. Le nozze hanno fatto discutere parecchio. Lui sarebbe l’erede al trono d’Italia, lei invece era una semplice attrice. La differenza di rango è stata oggetto di critiche, a dimostrare come il mondo cambia. Basti vedere il principe Harry, che anche lui ha scelto come moglie un’attrice. Dalla loro unione sono nate due figlie, Vittoria e Luisa, e ancora oggi il matrimonio sembra ben saldo. Ma a L’Intervista, da Maurizio Costanzo, l’uomo ha ammesso di aver tradito sua moglie e ha affermato che lo fanno tutti.

“Chi non lo ha fatto? Ho un grande rispetto per lei. E’ una grande donna e una grande madre. Non sono un bugiardo. Le ho sempre detto la verità. Se mi ha dato delle sberle, me le sono meritate. Ma non mi sono mai difeso” ha raccontato Emanuele Filiberto di Savoia, senza però specificare chi sia stata la sua amante (o le sue amanti). Tempo fa al centro dei rumors c’è stata la vedova del suo amico Johnny Hallyday, ma il principe ha sempre negato affermando di stare dando solo conforto a un’amica in un momento duro. Chissà se durante la sua permanenza in Italia, ora che è giurato di Amici, c’è qualcuna in particolare a tenergli compagnia, mentre sua moglie è ancora a Parigi. Seguici su Google News.

