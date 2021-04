Emanuele Filiberto e il dramma del tumore | Ecco come l’ha scoperto

Emanuele Filiberto di Savoia è ritornato alla ribalta con il ruolo di giudice esterno ad Amici, talent condotto da Maria De Filippi. Nel suo passato si nasconde però il dramma di una bruttissima malattia. Ecco cosa ha rivelato e come l’ha scoperto

Emanuele Filiberto confessa la malattia

Emanuele Filiberto di Savoia ultimamente è uno dei personaggi televisivi più in vista del panorama televisivo. Qualche tempo fa ha confessato di aver dovuto fare i conti con un brutto male: un tumore al setto nasale. Purtroppo per il principe è stata una dura battaglia ed è dovuto ricorrere a tre interventi chirurgici per debellare il polipo.

Nel 2011 si è sottoposto ad una delicata operazione per eliminare definitivamente l’escrescenza anomala della muscosa. Però se da una parte c’è stata la felicità nell’apprendere si trattasse di una forma tumorale benigna, dall’altra i guai con la salute non erano affatto terminati. Infatti neanche 4 mesi dopo ha cominciato ad avvertire difficoltà respiratorie tanto da rendergli impossibili il riposo notturno e una volta ritornato dal medico, l’amara scoperta: la massa si era riformata.

Questa volta però Emanuele ha dovuto subire una vera e propria asportazione di una porzione di setto nasale per limitare il più possibile la propagazione delle cellule tumorali. Dopo l’ennesimo intervento sembrò procedere tutto per il meglio ma nel 2019 il problema si è ripresentato. Ovviamente il giudice di Amici in quella occasione per non alimentare false informazioni sul suo stato di salute, ha rassicurato tutti i suoi followers tramite una dichiarazione social. Ha inoltre spiegato che da lì in avanti avrebbe dovuto sottoporsi a innumerevoli controlli per non rischiare che si positivizzi e diventi perciò maligno.

In tutto questo periodo però lo showman ha tenuto a precisare l’importanza della prevenzione e ha rivelato come è riuscito a scoprire il tumore in tempo.

Come ha scoperto il tumore

In un’ intervista al settimanale ‘Ok Salute’ ha rivelato come si è reso conto del brutto male. Ha infatti dichiarato che a costringerlo a fare una visita d’urgenza fu la moglie, Clotilde Courau. La donna infatti si era accorta che qualcosa non andasse nel marito e così gli ha consigliato di fare una visita specialistica, facendo così l’amara scoperta.

Ha confessato: “Un giorno rimasi senza voce. Non ci badai più di tanto, ma dopo una settimana Clotilde mi convinse ad andare dal dottore. Salvandomi la vita.”. Grazie all’intervento della bella attrice, il giudice di Amici ha potuto riacquistare la salute.

