Emanuele Filiberto, una corona per la figlia Vittoria | Novità per i Savoia

Cambio di timone per il casato dei Savoia che, per la prima volta nella storia, sarà gestito da una donna: Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto. Ad annunciato è stato proprio il giudice di Maria De Filippi.

Il mondo è in costante evoluzione e Vittorio Emanuele, padre di Filiberto, prima di cedere il timone del casato aveva già resa nulla la legge che impediva alle donne di salire al trono della famiglia, decisione che cade a pennello in vista del futuro della loro famiglia.

L’attuale giudice di Amici di Maria De Filippi, impegnato nel ruolo d’imprenditore avendo avviato ben 50 ristornanti in giro per il mondo, ha già parlato di quello che sarà il futuro della Casata dei Savoia… anche se da tempo non sono più sul trono di Italia.

Il futuro dei Savoia

Emanuele Filiberto, in occasione di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in merito a quello che sarà appunto il futuro della sua famiglia: “Da 150 anni con il ramo degli Aosta c’è una contesa per la guida del casato, ma ribadisco: lavoriamo assieme per l’Italia, inutile dividersi”.

Circa il passaggio del timone alla figlia Vittoria, la quale diventerà poi la prima donna alla guida della famiglia reale dei Savoia: “La decisione di mio padre è stata meditata e non è frutto di particolari circostanze o urgenze, la società va verso la parità tra i sessi e la stragrande maggioranza delle case reali sono andate in questa direzione: la Svezia l’ha fatto nel 1980, i Paesi Bassi nel 1983, la Norvegia nel 1990…fino al Regno Unito nel 2015”.

Emanuele Filiberto: “Grandi aspettative sulla figlia Vittoria”

Durante l’intervista rilasciata al Corriere della Sera Emanuele Filiberto ha continuato dichiarando come la monarchia, soprattutto in Italia, non esiste più con un clamoroso “mai dire mai”, ma ha ulteriormente spiegando come la guida del Casato e il lavoro fatto nei secoli continuerà comunque: “Io ho grandi aspettative per quanto potrà fare mia figlia Vittoria… intanto riceviamo via social diversi messaggi specie da parte dei più giovani, incuriositi dal mondo dei Royals”.

Il ruolo di Vittoria di Savoia, dunque, sarà quello di guidare il “casato con mille anni di storia, gli ordini dinastici, le charities”. Filiberto di Savoia ha poi concluso dicendo: “Poi ci sono i rapporti con gli altri casati, dal legame con re Felipe di Spagna, l’erede Leonor e Sofia sono quasi coetanee di Vittoria e Luisa, e poi con Belgio, Svezia, Norvegia, Alberto di Monaco e ovviamente i Windsor”.