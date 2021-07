emanuele-trevi-ha-vinto-il-premio-strega-2021

Ad aggiudicarsi uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari italiani è l’autore di Due vite, pubblicato da Neri Pozza, che ricostruisce la vita di due scrittori prematuramente scomparsi

Per molti aveva già vinto presentandosi alla serata finale indossando le scarpe ormai cult di Lidl. Emanuele Trevi si è aggiudicato il Premio Strega 2021 arrivando primo nell’ultima votazione svoltasi ieri, 8 luglio, come da tradizione, al Ninfeo di Villa Giulia. Favorito fin dalla proclamazione della cinquina, ha portato a casa uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari italiani con il romanzo Due vite, pubblicato da Neri Pozza. A lui sono andati 187 voti su un totale di 589 di una giuria composta dai cosiddetti 400 Amici della domenica, a cui si sommano 240 studiosi, traduttori e intellettuali, 30 istituti italiani di cultura all’estero e le 2o preferenze dei lettori forti selezionati dalle librerie indipendenti.

A seguire, in classifica, l’altra favorita di questa 75esima edizione, Donatella Di Pietrantonio con Borgo Sud (Einaudi), a cui sono andati 135 voti. Poi Edith Bruck, autrice de Il pane perduto (La nave di Teseo) con 123 voti, Giulia Caminito e L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) con 78 voti, infine Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli) e 66 voti (sia Caminito sia Bajani sono ancora in corsa per il Campiello). La serata, come vuole la tradizione, si è svolta appunto a Villa Giulia, ma di fronte a un pubblico ridotto per via delle norme di sicurezza anti-Covid. L’appuntamento è stato anche trasmesso in seconda serata da Rai3, con la conduzione affidata a Geppi Cucciari.

Trevi, critico letterario e scrittore, aveva già sfiorato lo Strega nel 2012 con Qualcosa di scritto, romanzo sull’ombra provocatoria di Pier Paolo Pasolini, ma quell’edizione era stata vinta da Alessandro Piperno con Inseparabili. Quest’anno, invece, ecco che a trionfare è il suo Due vite, un libro potente e indefinibile, fra il saggio biografico e la riflessione esistenziale, che parte dal racconto di due scrittori scomparsi prematuramente e con i quali l’autore aveva intrecciato rapporti di profonda amicizia, Pia Pera e Rocco Carbone. “La scrittura è un mezzo singolarmente buono per evocare i morti”, scrive Trevi che ancora una volta dimostra l’inestinguibile potere della parola come filtro per immortalare, interpretare e superare la vita, la realtà e l’anima.