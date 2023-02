Embaixada do Morro é a grande campeã do carnaval de Guaratinguetá 2023

Escola continua como a maior campeã do carnaval de Guaratinguetá, no total são 19 títulos. Presidente da Embaixada do Morro comemora 19° titulo.

Divulgação / Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

A escola de samba Embaixada do Morro foi a campeã do carnaval de Guaratinguetá (SP). O resultado foi divulgado na tarde desta quarta-feira (22).

Neste ano a Embaixada do Morro levou para a avenida o tema sobre a história de Ng’oma, o primeiro tambor. Tambor o senhor da alegria, conta a história da mitologia congolesa.

A Embaixada contou com 750 pessoas no desfile, já nos bastidores durante todo o ano tiveram 120 pessoas participando e ajudando. A escola é a maior vencedora do Carnaval de Guaratinguetá, agora com 19 títulos.

Confira abaixo o ranking do carnaval na cidade:

Embaixada do Morro – 268,6 pontos;

Mocidade Alegre do Pedregulho – 268,5 pontos;

Acadêmicos – 268,0 pontos;

Unidos da Tamandaré – 267,0 pontos;

Bonecos Cobiçados – 266,7 pontos;

Beira Rio- 263,1 pontos.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Ufficio Stampa