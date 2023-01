Embasa faz alterações em edital de concurso público na Bahia; confira

Inscrições podem ser feitas na internet até a quarta-feira (5).

São oferecidas 600 vagas; salários vão até R$ 6.793,31.

Embasa seleciona para vagas em Salvador e mais três cidades baianas (Foto: Lena Marinho)

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) fez alterações no edital do concurso público que seleciona profissionais para trabalhar em Salvador e mais três cidades baianas. As mudanças, que dizem respeito aos assuntos que serão cobrados durante as provas, foram publicadas no Diário Oficial do Estado da Bahia, no último final de semana. [Confira as alterações]

De acordo com o documento, devem ficar atentos os candidatos às vagas para operador de processos de água e esgoto, técnico operacional (edificações), técnico em eletromecânica, além de engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia sanitária e ambiental.

Concurso da Embasa

Vagas: 600

Inscrições: 15/03/17 a 05/04/17

Data da prova: 7 de maio de 2017

Salários: R$ 1.122,84 a R$ 6.793,31

Locais: Salvador, RMS e interior

Níveis: Médio, Técnico e Superior

Valor da inscrição: R$ 60 (nível médio), R$ 80 (nível técnico) e R$ 120 (nível superior)

No total, são ofertadas 600 vagas pelo concurso. As incrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da empresa organizadora do concurso, até a quarta-feira (5). Os inscritos terão até a quinta-feira (6) para pagar o boleto. As provas devem ser aplicadas no dia 7 de maio de 2017 e serão realizadas em Salvador, Barreiras, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

As vagas estão distribuídas entre 11 funções dos níveis médio, técnico e superior. Há oportunidades para 64 municípios onde há unidades da Embasa, incluindo Salvadorx, região metropolitana e interior do estado. Os salários variam de R$ 1.122,84 a R$ 6.793,31.

As vagas de nível superior são oferecidas aos profissionais com formação em ciências contábeis; análise de sistemas, processamento de dados, ciência da computação, engenharia de computação ou sistemas de informação; engenharia civil ou engenharia de produção civil; engenharia sanitária ou engenharia sanitária e ambiental; e engenharia elétrica.

As vagas de nível médio-técnico são destinadas para técnicos em edificações e técnicos em eletromecânica. Já para o nível médio, há vagas para agente administrativo, agente operacional, assistente de laboratório e operador de processos de água e de esgoto.

O valor de inscrição é de R$ 60 para as funções de nível médio, R$ 80 para as funções de nível técnico e R$ 120 para as funções de nível superior. O prazo de validade do concurso, organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), será de seis meses, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da Embasa, ser prorrogado uma vez por igual período, por conveniência administrativa da empresa.

Vittorio Ferla