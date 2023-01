Embrapa oferece 69 cursos on-line e gratuitos de capacitação; veja como se inscrever

Aulas são 100% remotas, com vagas ilimitadas. Cada curso exige um nível de escolaridade. Embrapa em São Carlos

Embrapa/Divulgação

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) está com inscrições abertas para 69 cursos de qualificação e capacitação gratuitos e on-line em áreas diversas que sejam ligadas aos serviços da zona rural (Veja como se candidatar).

Embrapa de São Carlos oferece cursos de capacitação gratuitos e online

As aulas são 100% remotas, com vagas ilimitadas. Cada curso exige um nível de escolaridade, que deve ser verificado no momento em que a pessoa interessada se candidatar.

A inscrição pode ser feita pela internet no site da empresa. Serão solicitadas algumas informações pessoais para se candidatar. A carga horária dos cursos pode varias de quatro a 80 horas.

Veja abaixo os cursos disponíveis:

Compostagem

Bioeconomia para o Bioma Caatinga

Pesquisa em Base de Patentes

Bioeconomia: uma visão geral sobre a economia de base biológica

Fazendo Certo: como organizar a estação de monta em propriedades de gado de corte

Construção de Secador Solar

Irrigação do Coqueiro Anão

Diagnóstico e manejo do oídio do cajueiro-anão

Introdução à produção orgânica de maracujá

Aproveitamento de Resíduos no Preparo de Bioinsumos

Minicurso Fruticultura Tropical – Pitayas: melhoramento genético e sistemas de produção

Compostos nitrogenados em cultivo de camarão marinho

Preparo e manejo do solo para produção orgânica de fruteiras

Biogás: da produção à viabilidade econômica

Produção e edição de vídeo pelo celular

Batata-doce: da produção de mudas à pós-colheita

Meliponicultura urbana: abelhas sem ferrão

Gestão de Hortas Pedagógicas

Produção Integrada de Folhosas

Meliponicultura: criação de espécies de abelhas sem ferrão

Cultivo do algodoeiro em sistemas orgânicos no semiárido

Minicurso Fruticultura Tropical – Maracujás: cultivares, sistemas de produção e mercado

Boas práticas de manejo da cama de aviário

Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos – PNSE

Controle de ácaros e piolhos em granjas produtoras de ovos

Criação de suínos em família sem o uso coletivo de antimicrobianos

Cromatografia: conceitos básicos

Custos de produção de frangos de corte e suínos para produtores integrados

Potencial agronômico dos dejetos de suínos

Tratamento de digestato para remoção ou recuperação de nutrientes

Formação de Facilitadores de aprendizagem

Criação sustentável de Pirarucu: reprodução e alevinagem

Criação sustentável de Pirarucu: da recria ao mercado

Produção e tecnologia de sementes e mudas

Escolha de caprinos e ovinos para reprodução

Produção sustentável de peixes redondos

Noções básicas de empreendedorismo

Produção de mudas de cajueiro

Poda do Pessegueiro e Nectarineira

Fazendo certo: a escolha da forrageira

Implantação e manejo do Consórcio Milho-Braquiária

Biodiesel: conceitos, benefícios e processos

Cogumelos: principais características e mercados potenciais

Apicultura para Iniciantes

Galinhas caipiras: como iniciar ou aprimorar uma pequena criação

Tecnologia Pós-Colheita em Frutas e Hortaliças

Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para irrigação (SiBCTI) – Versão Nacional

Controle biológico: enfoque no manejo de lagartas com bioinseticidas

Hortas em pequenos espaços

Introdução à Biofortificação

Produção Integrada de Borracha Natural (Seringueira – Fase Fazenda)

Introdução ao acesso a patrimônio genético nativo e conhecimentos tradicionais associados

Pecuária Biodiversa em Quintais Produtivos no Semiárido (Pecbioquintal Semiárido)

Plantas aromáticas e condimentares: identificação e cultivo

Sisteminha Embrapa-Ufu-Fapemig: práticas de manejo

Sistemas agroflorestais para pequenas propriedades do semiárido brasileiro

Recuperação de pastagens degradadas

Produção de hortaliças PANC para consumo doméstico

Manejo do solo com foco em sistemas integrados de produção

Introdução a sistemas integrados de Lavoura-Pecuária-Floresta

Tecnologias para Agricultura de Baixo Carbono

Sistema de Plantio Direto

Semeadura direta para recomposição da vegetação nativa

Avaliação econômica de sistemas agropecuários

Irrigação da bananeira: necessidade hídrica da cultura

Métodos e sistemas de irrigação para bananeira

Fertirrigação

Viticultura Tropical no Semiárido

GliriNutri: uso da gliricídia na alimentação de ruminantes

Aquaponia residencial

Produção de sementes e ovos embrionados na agricultura familiar agroecológica

Introdução às estratégias de produção de materiais de plantio de mandioca – Reniva

