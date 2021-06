EMERGE UNA SOCIETÀ SU DUE LIVELLI, CON MENO DIRITTI PER I NON VACCINATI. Perché i governi li considerano una minaccia?

Mentre le autorità continuano a dire che la vaccinazione contro il Covid-19 non è obbligatoria – almeno, non ancora – cercare di vivere una vita normale senza di essa diventa sempre più difficile. È chiaro che l’ostracizzazione di coloro che non hanno avuto il vaccino è a buon punto. L’anno scorso, in questo periodo, i casi di Covid-19 sono diminuiti in modo significativo senza misure sostanziali, tutto aperto per l’estate e i poteri forti in alcuni paesi hanno permesso che la vita tornasse alla normalità per alcuni mesi, il tutto in assenza di vaccinazione.

Quest’anno, esattamente lo stesso fenomeno osservato nel 2020 viene attribuito all’inoculazione di massa. La narrativa è che questo è ciò che ci sta salvando dal Covid. E ora c’è la pressione per costringere tutti a conformarsi, per timore che vogliano vivere una parvenza di vita normale, a cominciare dai viaggi estivi.

Le opzioni per le vacanze si preannunciano molto diverse, a seconda che tu sia vaccinato o meno. La Francia sta ora esentando dalla quarantena e dai test i viaggiatori vaccinati provenienti dall’Europa e dai paesi a zero Covid. Ma anche i viaggiatori vaccinati dagli Stati Uniti e altrove devono produrre un risultato del test negativo prima del volo, il che fa sorgere la domanda, se il vaccino è così affidabile, perché è necessario eseguire il test?

I viaggiatori non vaccinati al di fuori dell’Europa non possono recarsi in Francia per turismo. E se devono, per un motivo imperativo, all’arrivo viene imposto un test pre e post volo e una quarantena di sette giorni.

Il Canada attualmente costringe i propri cittadini di ritorno – gli unici viaggiatori per i quali il confine è aperto – alla quarantena in una struttura designata dal governo a spese prepagate del viaggiatore fino a $ 2.000, dove attendono un risultato negativo del test prima di completare i restanti 14 giorni di quarantena a casa. La quarantena in hotel potrebbe essere annullata quest’estate, ma solo per i canadesi di ritorno completamente vaccinati, nonostante il fatto che un gruppo di esperti scientifici abbia consigliato al governo di abbandonare del tutto questa tipologia di quarantena.