emergency-onlus-per-la-festa-della-mamma 

L’evento rientra nel ciclo di iniziative per “O-maggio all’infanzia”

FASANO – È il mese di maggio e torna come ogni anno la Festa della mamma.

A Fasano, grazie ad una iniziativa dei volontari di Emergency Onlus, sarà possibile festeggiare le mamme in dolcezza. È infatti prevista domani, domenica 8 maggio, una vendita di crostatine artigianali prodotte dalla storica Pasticceria Venere in via Piave 82.

I dolci, confezionati in una elegante scatola regalo, oltre ad avere un costo molto accessibile per permettere a tutti di omaggiare le mamme, andranno a sostenerre i progetti di Emergency, l’associazione italiana fondata dal dott. Gino Strada che offre cure medico-chirurgiche alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

Emergency promuove inoltre una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

L’evento è inserito nel progetto denominato ” O-Maggio all’infanzia 2022″ promosso dall’amministrazione comunale e rivolto ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie.

