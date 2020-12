emergenza-coronavirus:-ecco-la-risposta-di-oltre-34.000-sacerdoti-italiani

Sono stati mesi duri, mesi di sofferenza e paura per tutti. L’emergenza sanitaria in questo tragico 2020 non si è mai arrestata, togliendo alle persone la libertà di muoversi, di abbracciarsi, di stare uniti. Eppure c’è chi si è messo in gioco per il bene di tutti, per ripristinare una parvenza di normalità: personale medico e sanitario, forze dell’ordine e protezione civile hanno lottato giorno e notte per la sicurezza e per la salute dei cittadini.

Esiste poi un’ulteriore categoria di persone che ha saputo gestire la crisi in altri modi, con sistemi e mezzi propri, sostenendo le comunità non solo a livello materiale, ma anche a livello emotivo e spirituale: parliamo dei sacerdoti italiani, che hanno lavorato per le strade, tra la gente e nelle comunità, per tenere unito ciò che il virus e le misure di prevenzione stavano disgregando. Hanno profuso impegno e passione per dare conforto a chi si ammalava e dato un aiuto concreto a chi aveva più bisogno, agli anziani soli in casa, alle famiglie e ai bambini.

Un viaggio nelle parrocchie d’Italia: è tempo di fare Chiesa

Sono tante le storie di atti di bontà quotidiani che dimostrano l’amore e la dedizione degli oltre 34.000 sacerdoti italiani. Sono storie che hanno lasciato e continuano a lasciare il segno nella vita di tante persone. Sono storie raccontate in prima persona da alcuni sacerdoti che hanno prestato volto, sorrisi e parole alla campagna “Insieme ai sacerdoti”, un vero e proprio viaggio in forma virtuale che mostra come hanno vissuto questi mesi di paura e difficoltà insieme alle loro comunità, come hanno dovuto cambiare i modi di farsi prossimi agli altri in tempi di isolamento sociale e come hanno compreso che “non è tempo di andare in chiesa. È tempo di fare Chiesa”.

“Il Covid ci ha fatto sentire tutti uguali, tutti vicini”, afferma Don Giuseppe Facchineri, parroco di “Beata Vergine Addolorata in Morsenchio”, che ogni giorno, anche a distanza faceva sentire la propria presenza e vicinanza agli anziani, agli ammalati e alle famiglie chiamandoli al telefono e regalando parole di conforto e speranza.

Don Paolo Catinello, direttore ufficio Migrantes della Diocesi di Noto, ha affrontato il problema chiedendosi innanzitutto “cosa potessimo fare noi come preti per accendere la speranza e aprire sentieri di vita anche là dove regna la morte: non atti eroici, ma atti di bontà quotidiana.”

Così come Don Davide Tononi, parroco di Norcia, riflettendo su ciò che di più importante l’emergenza Covid avesse tolto alla comunità, e cioè la relazione, decide di guardare al futuro, domandandosi: “Da dove vogliamo ripartire, cosa vogliamo mettere al centro? Sicuramente la speranza”.

Tante dunque le risposte dei sacerdoti italiani all’emergenza: riflessioni, atti e iniziative di solidarietà che hanno coinvolto e coinvolgono tutt’ora i giovani, i bambini e le famiglie, il conforto di una voce amica, che infonda speranza in un futuro più luminoso, la vicinanza fisica ed emotiva ai parrocchiani più deboli e soli, l’essere sempre punti di riferimento e anelli di contatto per mantenere unite e coese le comunità, tenute forzatamente isolate dal distanziamento.

Sostenere i sacerdoti per riaccendere la speranza

