emergenza-infermieri-in-ospedali-ed-rsa

La carenza di sanitari mette a rischio la chiusura di interi reparti negli ospedali privati accreditati, soprattutto a Bologna e in tutta la regione.

L’AIOP Emilia-Romagna richiede un intervento urgente alla Regione, offrendosi come parte attiva nelle iniziative di reperimento degli infermieri.

Bologna, 9 luglio_La carenza di personale infermieristico continua a far preoccupare le strutture sanitarie del privato accreditato a Bologna come in tutta l’Emilia-Romagna. Alla mancanza di infermieri si aggiunge l’impossibilità di reperire il personale medico, specialmente, per le Guardie Mediche.

Se Regione e Governo non interverranno in tempi brevi il rischio è di non poter più garantire servizi per la salute dei cittadini e conseguentemente chiudere interi reparti ospedalieri.

A farsi portavoce dell’emergenza infermieri è l’Associazione dell’ospedalità Privata Italiana dell’Emilia-Romagna che da mesi ormai è a lavoro nei tavoli regionali competenti per trovare possibili soluzioni:

“Siamo in filo diretto con la Regione – spiega il presidente AIOP Emilia-Romagna Luciano Natali – con cui stiamo studiando e impostando possibili risposte al problema, che sta mettendo a rischio l’equilibrio di ospedali ed RSA, quindi l’equilibrio del Sistema Sanitario. Occorre superare questa emergenza in fretta, oramai diffusa su tutto il territorio Regionale. Ci vorrà tempo per risanare questa piaga ma abbiamo richiesto lo studio di soluzioni intermedie per dare alle strutture di diritto privato la possibilità di gestire con serenità il lavoro di questi mesi estivi. Confidiamo nel supporto continuo della Regione” – conclude il presidente Natali.

La carenza di infermieri, esplosa ed acuitasi con l’emergenza COVID, nasce nel periodo antecedente alla crisi stessa, complice una mancata programmazione e formazione di medici e infermieri.

C’è poi un secondo aspetto che ha influito e riguarda i concorsi indetti dalle varie AUSL presi d’assalto da concorrenti provenienti in gran numero dalle regioni del sud Italia. Questi dopo essersi aggiudicati il concorso hanno ottenuto il trasferimento nelle città di origine vanificando così, in parte, le necessità di copertura di posti vacanti che sono state la vera motivazione dell’avvio dei concorsi. Il fenomeno della mobilità in Emilia-Romagna ha creato un ulteriore vuoto portando all’emergenza attuale.

L’AIOP Emilia-Romagna in una nota indirizzata al Presidente della Regione Stefano Bonaccini e all’assessore alla sanità Raffaele Donini si fa portavoce anche di alcune possibili soluzioni operative:

Aumentare il numero dei posti nelle scuole di formazione, e consentire di utilizzare gli specializzandi per attività operative nelle strutture accreditate, inoltre rendere possibile “prestiti” di personale dal pubblico come pare stia già accadendo in altre regioni come la Toscana, dare facilitazioni di ogni genere che rendano possibile la presenza del personale sanitario nelle strutture private accreditate.

“Nel frattempo – prosegue la nota a firma del presidente di AIOP ER – a livello regionale, potremmo cogliere l’opportunità di permettere in modo generalizzato la libera professione del personale pubblico presso le strutture accreditate, sia per gli infermieri che per i medici”.

Come nell’emergenza COVID19 Pubblico e Privato hanno dato capacità di collaborazione e integrazione, permettendo il superamento delle fasi più critiche della pandemia, anche oggi questa nuova “emergenza” richiede forte condivisione tra le parti. Si vuole a tutti i costi scongiurare la chiusura di reparti ospedalieri, solo possibile con l’intervento di Prefetture e Protezioni Civili, come richiesto nelle grandi emergenze.

Per mantenere il sistema attivo e soprattutto mettere le strutture nelle condizioni di affrontare la pandemia nelle nuove fasi che ci attendono, occorre un impegno straordinario e attuare provvedimenti forti e risolutivi.

