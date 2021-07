Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “da 35 giorni in via Verdirame la spazzatura non viene raccolta. Dopo le inutili riunioni in prefettura, alla presenza delle più alte cariche amministrative della provincia, nulla di nuovo è successo”

Prosegue senza sosta l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: la città, dal centro alla periferia, è strapiena di cumuli di immondizia. Un cittadino denuncia: “sono 35 giorni che la spazzatura (organico ed indifferenziato) in via Verdirame non viene raccolta. Dopo le inutili riunioni in prefettura, alla presenza delle più alte cariche amministrative della provincia, nulla di nuovo è successo. Sul sindaco e l’assessore al ramo mi astengo dal dire quello che penso e come li giudico per non incorrere nelle attenzioni della magistratura che, invece, su questo sconcio, è silente, stante che nulla si legge sulla stampa. Di certo né io né i miei congiunti pagheremo più la Tari perché non è logico pagare un servizio non reso e non è legittimo pretenderne il pagamento”, conclude.