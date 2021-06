“emergenza-totale”-per-antonella-clerici.-l’appello-con-toccanti-parole

L’amato volto televisivo si rivolge a cuore aperto a tutti noi che facciamo parte del suo pubblico. Ed Antonella Clerici ci chiede di non ignorare.

Da sempre la conduttrice di “È sempre mezzogiorno” dimostra di essere molto sensibili a particolari tematiche molto delicate.

Il fatto di essere mamma e di amare molto la natura rende Antonella Clerici assai incline a fare sue problematiche che riguardano nello specifico i bambini e gli animali.

E parlando proprio all’interno del programma che lei conduce ogni giorno prima di pranzo su Rai 1, la 57enne originaria di Legnano ha rivolto un appello a tutti i propri telespettatori.

Purtroppo ogni giorno avviene, spesso anche non così lontano dai nostri occhi, qualcosa di terribile e che non dovrebbe mai essere ignorato o tollerato.

Lei ha preso la telecamera con un primo piano, rendendo il suo tono serio, in contrapposizione alla leggerezza ed alla felicità che si respirano all’interno del suo programma.

La Clerici chiede il nostro aiuto per una giustissima causa

Vi voglio parlare per un attimo di Save the children

A questo punto è bene evidente di cosa ha voluto trattare con il proprio pubblico Antonella Clerici. La quale ha spiegato come, con cadenza quotidiana, ci siano bambini costretti a vivere in condizioni di estrema indigenza.

Vuoi per un motivo, vuoi per un altro – in tempi recenti soprattutto per colpa di situazioni legate alla pandemia – in troppi bimbi devono fare i conti con la povertà. E pagano le conseguenze di colpe non loro.

Per tanti anche andare a scuola resta un sogno. Ma la cosa riguarda pure famiglie che all’apparenza possono sembrare normali. E che in realtà non dispongono dei mezzi necessari per frequentare in didattica a distanza.

Save the Children ne è consapevole e si adopera ogni giorno per aiutare migliaia e migliaia di bambini ragazzini. Nell’ambito della scuola non manca un supporto importante anche a famiglie ed insegnanti.

Per chi ne ha i mezzi è possibile fornire a sua volta un aiuto concreto, visitando il sito web ufficiale di Save the Children. Non serve aggiungere altro.