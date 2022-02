emile-hirsch-(into-the-wild)-:-cette-terrible-agression-commise-contre-une-femme-qui-refusait-ses-avances

Il a payé. Emile Hirsch est un acteur dont la carrière a débuté à l’âge de 8 ans. C’est dans Sabrina, l’apprentie sorcière qu’il fait ses premiers pas avant d’enchaîner des petits rôles. Toutefois, il s’est fait connaître grâce à sa participation dans le film Into the Wild, tiré d’une histoire vraie et adapté du roman de Jon Krakauer et réalisé par Sean Penn. Il y joue Christopher McCandless, un jeune Américain de bonne famille et dont la vie semble toute tracée, qui décide de tout quitter pour aller vivre seul en Alaska. Celui-ci sera diffusé sur M6 ce samedi 5 février. l’occasion d’évoquer la terrible agression qu’il a commise il y a quelques années. Les faits remontent au 15 janvier 2015. Emile Hirsch se trouvait au Tao Nightclub de Park City en compagnie de membres de Paramount Pictures. Parmi eux, il y avait Daniele Bernfeld, une cadre, qui a refusé ses avances. En effet, elle lui aurait affirmé qu’un “gosse riche comme lui n’avait pas sa place au festival du film de Sundance“. Des propos qui l’auraient rapidement fait vriller d’autant plus qu’il était sous l’emprise de l’alcool.

Un acte choquant. Selon les informations de la presse au moment des faits, Emile Hirsch aurait tenté “d’étrangler Daniele Bernfeld avant de la jeter sur une table du club Tao de Park City, dans l’Utah”, avait révélé la police. Des témoins avaient également expliqué que l’acteur aurait tenu des “propos incohérents et avait du mal à se tenir droit“. De son côté, le principal concerné n’avait pas nié les faits, affirmant qu’il avait “bu trois ou quatre verres“. Lors du jugement d’Emile Hirsch, qui s’était tenu en août de la même année, Daniele Bernfeld avait pris la parole. “J’ai cru que j’allais mourir“, avait-elle d’abord expliqué avant d’évoquer une “altercation incroyablement douloureuse et absolument terrifiante“. Selon ses propos, ce sont “deux personnes qui sont venues m’aider afin qu’il se dégage de moi. S’ils n’étaient pas intervenus, l’agression aurait continué”, a-t-elle poursuivi. L’acteur américain avait été condamné à 15 jours de prison, 4 750 dollars d’amende et avait dû réaliser 50 heures de travaux d’intérêt général. De son côté, la victime avait précisé ne pas être satisfaite de cette condamnation. “Si une attaque violente dans un lieu rempli de témoins peut se terminer ainsi, quid des femmes qui sont agressées, sans défense, dans un couloir, une salle de bains, ou derrière les portes de leur propre maison ?“, avait-elle demandé dans un communiqué.

Emile Hirsch : avait-il réagi à cette agression ?

Emile Hirsch était rapidement sorti du silence et il avait présenté ses excuses. “Je sais que c’était vraiment mal et irresponsable“, a-t-il déclaré devant le juge avant d’assurer qu’il ne se souvenait pas “de la scène ni des raisons de cette altercation”. Par la suite, il avait précisé n’avoir “aucune excuse. C’est moi qui ai pris ces substances chimiques“. Après avoir exprimé maintes fois ses regrets, il s’était empressé de suivre une cure de désintoxication.

Emile Hirsch © Action Press

Emile Hirsch © Backgrid USA

Emile Hirsch © Backgrid USA

Emile Hirsch © Backgrid USA

Emile Hirsch © Zuma Press

Emile Hirsch © AGENCE

Emile Hirsch © Agence

Emile Hirsch © FAMEFLYNET

Emile Hirsch © BS

Emile Hirsch © BS

Emile Hirsch © SGP

Emile Hirsch © Agence