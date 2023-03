emilia-romagna-in-bici:-ciclovie-ed-eventi-aspettando-il-tour-de-france

Bologna, 16 marzo 2023 – È febbre da ciclismo in Emilia Romagna. In attesa del Tour de France 2024, dove la regione si conferma la prima tappa nella “Grand Depart” – con partenza Firenze e arrivo Rimini, quindi Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino – l’Emilia Romagna si prepara ad una stagione ricca di eventi sportivi.

Non solo, ma qui il fenomeno del cicloturismo nel tempo libero continua a crescere sensibilmente, grazie ai nuovi percorsi a basso traffico e ad una decina di ciclovie distribuite nelle nove province, dove pedalare tra tappe enogastronomiche, arte, natura e borghi storici.

Le ciclovie in Emilia Romagna

La via Romagna si accredita tra le ciclovie più interessanti a livello europeo, con i suoi 463 km tracciati e protetti tra mare e collina che attraversano la Romagna. Un anello da percorrere a tappe, che collega le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini attraversando circa 30 comuni e toccando 20 rocche e borghi medioevali, con oltre 100 strutture bike friendly, B&B e agriturismi mappati sul percorso.

Nel bolognese è molto frequentata la Ciclovia del Sole, un affascinante percorso di 50 km realizzato sul ‘rilevato’ dell’ex ferrovia Bologna-Verona, tra piccole vecchie stazioni abbandonate, tracciato sulla rotta del grande itinerario ciclabile Eurovelo7.

Nel parmense è stata recentemente realizzata la Food Valley Bike, una ciclovia tra sapori e cultura di 70 chilometri che attraversa le terre di Giuseppe Verdi e i luoghi di origine di salumi simbolo della tradizione italiana, come il Culatello di Zibello. Un viaggio tra buona cucina, cultura e paesaggi della pianura, con partenza da Parma e arrivo a Busseto, diviso in otto tappe percorribili con ogni tipo di bici.

Nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, sull’Appenino tosco-romagnolo, da pedalare in mountain bike c’è la Ciclovia di San Vicinio: un percorso lungo circa 300 km tra Sarsina e Bagno di Romagna (FC), Camaldoli e La Verna in Toscana, Verghereto (FC) e nuovamente Sarsina, unico in Italia per la sua peculiare forma circolare, con 8.000 metri di dislivello, completamente tabellato.

Un altro affascinante percorso è la Ciclovia di Dante, da Ravenna a Firenze in bicicletta sul cammino del Sommo Poeta: oltre 200 km passando per i borghi storici di Bertinoro e Castrocaro nel forlivese, Brisighella, per poi sconfinare in Toscana passando per Marradi, con numerosi tratti sterrati protetti e strade secondarie e basso traffico, preferibilmente da compiersi in E-Bike e Gravel.

Infine da segnalare anche il percorso permanente Grand Tour Valle del Savio, un anello di 173 km che da Cesena arriva fino a Verghereto, al confine con la Toscana, per 3.332 metri di dislivello, e la Ciclabile del Parco del Delta del Po, al confine tra le province di Ravenna e Ferrara. Questo tracciato si presenta come una lunga strada bianca sterrata, facilmente transitabile da biciclette di qualunque tipo, anche se è consigliabile l’uso di Gravel e/o Mtb.





Ciclismo: gli eventi del 2023

Anche quest’anno il Giro d’Italia tornerà protagonista in Emilia-Romagna, dal 14 al 16 maggio, con le tappe Savignano sul Rubicone-Cesena e Scandiano-Viareggio. Quasi 224 chilometri di percorso (di cui 33,6 in Romagna e 190 in Emilia) tra pianura e Appennino, che toccheranno le province di Forlì-Cesena, Rimini, Reggio Emilia e Modena, con un passaggio anche da Cesenatico, città di Marco Pantani.

Come sempre molto ricco anche il calendario delle Granfondo, aperto a marzo con la Granfondo del Po e la Granfondo di Riccione, per proseguire in aprile con la Granfondo Via del Sale di Cervia a Ravenna e la Dieci Colli di Bologna, e in maggio con la Granfondo Squali di Cattolica a Rimini e la 52esima edizione della regina delle granfondo in Emilia Romagna, la storica Nove Colli, con i suoi oltre 10.000 cicloamatori alla partenza di Cesenatico a Forlì Cesena.

Non manca la MTB, con l’appuntamento del Rally di Romagna, dal 31 maggio al 4 giugno, e l’Appenninica MTB Stage Race, dal 4 al 9 settembre. Sempre a settembre, ecco la 5a edizione di Italian Bike Festival al Misano World Circuit di Misano Adriatico dal 15 al 17 settembre, con al suo interno la 2a edizione della Granfondo la Gialla, e il contest EMCC con giornalisti e blogger specializzati.

Infine appuntamento a Cervia, a Revenna, con il prestigioso Ironman, sabato 16 e domenica 17 settembre. Tra gli eventi extrasportivi, il “Cycle Summit”, il meeting e workshop internazionale dei tour operator bike, ospitato a Riolo Terme a Ravenna dal 7 al 10 ottobre, e l’Oscar del Cicloturismo, in programma a Cesena il prossimo 3 giugno contestualmente alla Giornata Mondiale della Bicicletta.

Bike hotel in Emilia Romagna

Non c’è cicloturismo senza un adeguato alloggio. Terrabici è il Consorzio regionale dei bike hotel che fa scuola con i suoi operatori e stakeholders specializzati nel cicloturismo, promuovendo all’estero località e territori dell’Emilia Romagna come destinazione bike, grazie ad un’offerta di un centinaio di bike hotel in Romagna, a cui si aggiungono, in tutta la Regione, altri 200 alberghi attrezzati e sempre più specializzati in questo segmento turistico.

