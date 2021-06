Emilio Fede, al peggio non c’è fine, prima la carrozzina poi il dramma: che strazio

Il decano dei telegiornalisti sta vivendo un vero e proprio inferno, fatto di episodi drammatici in serie. Cosa è successo ad Emilio Fede.

Che periodo triste per l’ex direttore del Tg4, da tempo assente dalla televisione. In tanti ricordano Emilio Fede per le sue sfuriate fuori onda, rese celebri da “Striscia la Notizia”.

Emilio Fede Foto dal web

Purtroppo però il giornalista siciliano ha vissuto un evento molto triste, giusto qualche giorno fa. L’amata moglie Diana De Feo è scomparsa a 84 anni di età. E proprio alla vigilia del novantesimo compleanno di Emilio Fede.

E non è il solo brutto evento vissuto dall’ex alfiere di Silvio Berlusconi, dal quale c’è stato un triste allontanamento in questi anni.

Lui stesso ne aveva parlato, mostrando anche le conseguenze del tutto. Si tratta di una brutta caduta presa dopo essere tornato a casa.

Nel percorrere un tratto di strada non asfaltata, il messinese di Barcellona Pozzo di Gotto aveva perso l’equilibrio franando rovinosamente a terra.

E lo stesso Fede attribuisce la poca lucidità mostrata nell’occasione come una conseguenza dell’essere risultato positivo poco tempo prima quell’evento.

Fatto sta che poi il buon Emilio ha dovuto sopportare un delicato intervento chirurgico. Perché quando non si è più giovani, le conseguenze fisiche di qualcosa come quello da lui vissuto possono essere purtroppo amplificate.

A tutto ciò aveva poi fatto seguito una degenza in carrozzina. Per superare tutto questo, il giornalista ha svelato ciò che gli aveva intimato di fare il suo medico: camminare il più possibile, una volta ritornato in forze.

Per quanto riguarda il recente lutto subito, Fede ha detto addio a Diana De Feo assieme alle loro due figlie, Simona e Sveva. Il loro matrimonio andava avanti sin dal 1965.

Lui è un personaggio tra i più noti che ci siano per quanto riguarda il piccolo schermo. In vita sua di controversie e di peripezie ne ha vissute, e la sua storia è nota. Il giornalista è un personaggio di quelli divisivi, che o piacciono o non piacciono. Ma tutti sono d’accordo nell’augurargli sempre piena salute.