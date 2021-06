Emilio Fede, gravissimo lutto: è morta la moglie Diana De Feo; la nota giornalista aveva 84 anni.

Emilio Fede, gravissimo lutto: è morta la moglie Diana De Feo; la nota giornalista aveva 84 anni. (Fonte Instagram)

È morta all’età di 84 anni Diana De Feo, famosa giornalista e moglie di Emilio Fede. L’ex senatrice è venuta a mancare oggi, mercoledì 23 giungo 2021 a Villa Lucia a Napoli, la sua città di adozione. La donna, nata a Torino il 9 marzo del 1937, si è sottoposta ad un delicato intervento lo scorso settembre e in questi mesi si stava sottoponendo alla riabilitazione. Una bruttissima notizia per Emilio Fede, che proprio domani compirà 90 anni. I funerali della giornalista si terranno domani, giovedì 24 giugno, nella chiesa di San Gennaro al Vomero, a Napoli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

È morta Diana De Feo, nota giornalista e moglie di Emilio Fede

Si è spenta oggi, mercoledì 23 giugno 2021, Diana De Feo, famosa giornalista e moglie dell’ex direttore del TG 4 Emilio Fede. Ex senatrice nelle liste del Popolo della Libertà in Campania, la donna aveva 84 anni ed era malata da tempo. A settembre aveva subito una delicata operazione e stava affrontando la riabilitazione. Figlia di Italo De Feo, segretario di Togliatti, direttore e poi vicepresidente della Rai, è stata collaboratrice della rubrica quotidiana l’Almanacco del giorno dopo e inviata speciale del TG Uno per l’arte e la cultura.

“Era la mia vita”, ha dichiarato Emilio Fede all’Italpress. Dal loro matrimonio, celebrato nel 1965, sono nate due figlie, Sveva e Simona: sono nonni di ben cinque nipoti. Un matrimonio solido: Diana è sempre stata al fianco del giornalista, anche negli anni più difficili, e lo ha sempre difeso quando ha avuto problemi con la giustizia.

I funerali della giornalista si terranno domani nella chiesa di San Gennaro al Vomero. Proprio domani, 24 giugno, Emilio Fede compirà 90 anni.