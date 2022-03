 Emilio Gianatti ecco come funziona il bando di finanziamento delle nuove imprese del Mezzogiorno

Resto al Sud, il bando di finanziamento delle nuove imprese che nascono nel Mezzogiorno, ma non solo. Come presentare la domanda.

Resto al Sud 2022: Sei un aspirante imprenditore o libero professionista e cerchi la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati ed a fondo perduto?

La buona notizia è che è stato ampliato e rinnovato anche per il 2022 Resto al Sud, l’incentivo gestito da Invitalia che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove imprese.

Ci spiega come funziona questo strumento Emilio Gianatti, esperto di gestione di impresa e di management bancario e finanziario, docente all’Università degli Studi di Parma.

Chi può presentare domanda di finanziamento?

“Questo strumento era stato originariamente pensato per supportare giovani potenziali imprenditori del Meridione. Successivamente è stato ampliato a fasce di età, settori economici e territori che comprendono non solo il Mezzogiorno, ma anche alcune aree del Centro e del Nord. Resto al Sud è’ rivolto agli under 56 anni che al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ma anche nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria), nelle isole minori marine del Centro-Nord, nonché in quelle lagunari e lacustri o che trasferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all’estero)”

Quali settori economici possono essere finanziati?

“La platea è molto vasta. Sono finanziabili: le attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; la fornitura di servizi alle imprese e alle persone; il turismo; commercio; attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria). Sono però escluse le attività agricole”.

Quale è l’ordine del finanziamento che può essere erogato?

“Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci. Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a 60.000 euro.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto: 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale e fino a un massimo di 40.000 euro per le società”.

Quali spese possono essere finanziate?

“Possono essere finanziate le seguenti spese: ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa); macchinari, impianti e attrezzature nuovi; programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione; spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa.

Da notare che non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

Nel tempo è aumentata la percentuale di finanziamento a fondo perduto rispetto a precedenti tornate del bando. Le agevolazioni attualmente coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così composte: 50% di contributo a fondo perduto, 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia”.

Quali sono le reali possibilità di ottenere un finanziamento?

Risponde Gianatti: “Il bando è molto ben finanziato, i fondi disponibili per questa tornata ammontano infatti ad 1 miliardo e 250 milioni di euro, ma l’esperienza degli anni passati mostra che questi fondi vengono utilizzati solo in parte per la scarsa qualità dei business plan presentati.

Molti imprenditori, infatti, ritengono in buona fede di potere gestire in autonomia la domanda di finanziamento, solo con l’aiuto del proprio commercialista.

Tuttavia, sono finiti da un pezzo i tempi dei finanziamenti facili, i funzionari di Invitalia sono tecnicamente molto preparati ed il progetto deve essere realistico, ben strutturato e convincente per potere essere approvato. Il consiglio è quello di affidarsi a professionisti di provata esperienza, eventualmente chiedendo l’opzione di “success fee”, dove questi vengono retribuiti solo nel caso in cui il progetto sia finanziato con solo una modesta quota di spese fisse”.

Invitalia

Via Calabria, 46 – 00187 Roma

Tel. 06.421601

Web: www.invitalia.it