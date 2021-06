Emily Osment era la “Lily” di “Hanna Montana”: non tutti sanno che suo fratello è un attore “indimenticabile”!

La bella e talentuosa Emily Osment ha interpretato la simpaticissima “Lily” in “Hanna Montana”: non tutti sanno che suo fratello è un attore “indimenticabile”!

Era la dolce Lily in Hanna Montana: saprete che il fratello di Emily Osment è un attore “indimenticabile”? (fonte getty)

Noi la ricordiamo così, come in questo scatto, quando interpretava la simpatica, vivace e dolcissima Lily in “Hanna Montana”. Oggi Emily Osment è un’affascinante e giovane artista dal talento straordinario, non solo per la recitazione ma anche per la musica. Originaria di Los Angeles, classe 1992, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo da giovanissima, prendendo parte ad alcune pubblicità. L’abbiamo ammirata poi in “Una famiglia del terzo tipo” e “Il tocco di un angelo”, ma anche nell’iconico “Friends”. Non tutti sanno, però, che il fratello di Emily Osment è stato anche lui attore e ha interpretato un personaggio “indimenticabile”. Scopriamo tutti i dettagli!

Chi è il fratello di Emily Osment: attore indimenticabile!

Il ruolo di Lily in Hanna Montana l’ha resa un volto amatissimo dello spettacolo. Emily Osment ha proseguito la sua brillante carriera prendendo parte a serie come “Mon” e “Due uomini e mezzo”. L’artista è inoltre una talentuosa cantante e ha prestato la voce ad una serie di produzioni amatissime, come “Lilo e Stitch 2 – Che disastro Stitch!”.

Non tutti sanno, però, che anche il fratello della splendida attrice è un volto molto celebre del cinema americano. Un attore dal talento straordinario, un vero e proprio bambino prodigio che ha lasciato il segno con un film indimenticabile. Di chi parliamo? Ebbene, ricordate il bimbo protagonista de “Il sesto senso”? Il suo nome è Haley Joel Osment ed è il fratello della bella Emily! Riuscite a crederci? Se osservate bene l’attrice noterete un’indiscutibile somiglianza tra i due. A quanto pare, il talento artistico è una prerogativa di famiglia! In questo scatto, li vedete insieme.

Lo avreste mai immaginato? Due giovani e talentuosi interpreti di grande successo!