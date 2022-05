emily-ratajkowski-lancia-gli-stivali-della-primavera-zara,-costano-30-euro-e-sono-i-nuovi-must-have-della-stagione.-fantastici

Zara colpisce ancora! Stile casual e streetwear si uniscono a tendenza e glam. Emily Ratajkowski sfoggia il suo nuovo paio di stivali con disinvoltura e semplicità. Saranno il nuovo paia di scarpe irrinunciabili per la primavera 2022.

Emily Ratajkowski è ormai una delle più note modelle e attrici statunitensi. Ha lavorato con Ben Affleck, Zac Efron e tanti altri volti del cinema americano. Il suo debutto in passerella arriva solo nel 2015, con Marc Jacobs durante la settimana della moda di New York. Il suo look è sempre stato tendente allo streetwear e street style, casual e mai troppo impegnativo. L’attrice è stata avvistata in giro per New York con un look sicuramente replicabile da tutte in quanto uno dei marchi indossati è il famoso brand spagnolo Zara.

Emily indossava infatti un maglione lungo oversize in giallo, gambe scoperte e stivali in stile cowboy. Si tratta di stivali già in tendenza da 3 anni, ormai i prediletti per la stagione primaverile che sembra essere arrivata anche a New York. Il look della Ratajkowski è pratico ma senza rinunciare allo stile. Ciò che salta all’occhio è sicuramente la nonchalance e disinvoltura con la quale passeggia per la città, spingendo con una mano il passeggino, mentre con l’altra tiene il suo smartphone.

L’outfit sfoggiato da Emily Ratajkowski ci fa pensare a giornate poco impegnative, all’insegna del relax e del divertimento con gli amici. E magari, chissà, anche di una gita fuori città, in campagna su un prato con buona musica e buon vino. Il punto forte sono sicuramente gli stivali stile cowboy, rigorosamente in pelle nera. Si tratta di un modello proposto anche da Zara. Il colosso spagnolo inoltre garantisce una soletta tecnica flessibile in schiuma composta da lattice, progettata per offrire un maggiore confort.

Oltre al modello di Emily, Zara propone anche qualcosa di più estroso. Si tratta sempre di stivali cowboy in pelle ma in questo caso il modello è molto più a punta ed il colore è a contrasto, con inserti bianchi. Lo stile texano quindi regnerà con forza anche durante questa stagione primaverile. Dal look scelto dalla Ratajkowski abbiamo capito che i pantaloni non saranno il capo d’abbigliamento prediletto per la primavera 2022. Vestitini oversize, minigonne, shorts saranno invece la tendenza dominante, naturalmente accompagnati dai texani.

E per immedesimarci completamente nello stile western, potremmo abbinare a questi stivali cowboy, vestitini o gonne in velluto dai colori della terra, magari con frange. Si tratta infatti di dettagli tipici del mondo texano. Insomma, Emily Ratajkowski ha aperto le danze per la stagione primaverile 2022 alla tendenza di texani e stivali al ginocchio. Non ci resta che correre da Zara per scoprire tutti i modelli disponibili.

