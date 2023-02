Emissão de guias para parcelamento do IPTU 2023 de Porto Alegre começa na quinta

Imposto poderá ser pago em até 10 parcelas, sem juros, com primeiro pagamento em 8 de março. IPTU 2023 pode ser parcelado a partir desta quinta (16)

A partir desta quinta-feira (16), moradores de Porto Alegre poderão emitir as guias para o pagamento parcelado do IPTU 2023. O imposto pode ser pago em até 10 parcelas, sem juros, com primeira parcela para 8 de março.

De acordo com a prefeitura, a exemplo da cota única, a emissão das guias para o parcelamento será digital, sem o envio de boletos pelos Correios. Os contribuintes têm a opção de débito automático, cadastro do e-mail para receber a guia ou a impressão do documento.

Conforme a Secretaria Municipal da Fazenda, em cota única, até a tarde desta quarta-feira (15), já foram quitadas 368.573 guias, o equivalente a 46,23% do total, com valor arrecadado de R$ 594 milhões.

Débito automático – O contribuinte deve acessar o site do IPTU e clicar no ícone correspondente ao cadastro bancário. Com o número da inscrição do imóvel será possível acessar o documento que contém a autorização do débito. Este documento pode ser levado fisicamente ao banco ou o código gerado inserido no aplicativo da conta, conforme a instrução de cada instituição bancária.

Cadastro de e-mail – É possível cadastrar o e-mail para receber de forma automática o documento mensalmente. A partir do site do IPTU, a pessoa acessa a opção para receber as guias por e-mail, onde deve informar a inscrição do imóvel, CPF ou CNPJ do proprietário e o e-mail para receber as faturas.

Impressão – O contribuinte pode ainda gerar o documento todos os meses, tendo em mãos a inscrição do imóvel e CPF ou CNPJ do proprietário, por meio do site IPTU, no aplicativo 156+POA, disponível na Google Play e na Apple Store; via Whatsapp, no número (51) 3433-0156, opção 4; ou na Loja de Atendimento da Fazenda, das 9h às 16h.

Quem perder o vencimento terá acréscimo de juros e multas, além da inscrição em dívida ativa e apontamento como inadimplente nos órgãos de restrição ao crédito.

Bancos credenciados para débito automático

Banco do Brasil

Banco Inter

Banrisul

Bradesco

Caixa Econômica Federal

Itaú

Santander

SICOOB

Sicredi

Original

