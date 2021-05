Ha appena festeggiato il suo compleanno Emma Marrone, la cantante pugliese gode di una popolarità non indifferente e i suoi fans attendono il suo ritorno sul palco con ansia. L’ex vincitrice d‘Amici ha compiuto 37 anni e ha celebrato anche i suoi 10 anni di carriera annunciando sui social non solo la data d’inizio del suo prossimo tour ma anche il debutto della sua prima raccolta di successi: Best of ME. Emma ha definito questo album un bilancio del suo lavoro, non lo considera un punto d’arrivo ma uno di partenza e si augura che i fans possano apprezzare l’entusiasmo che mette in ogni cosa che fa.

Emma Marrone festeggia 10 anni di carriera con Best of ME

Emma Marrone vinse Amici esprimendo tutta la sua determinazione e la passione per la musica, voleva vivere cantando e c’è riuscita anche se la strada per arrivare ad affermarsi non è stata facile. Impossibile non ricordare il suo primo provino ad Amici, un esibizione non pulita che mise in evidenza le lacune della giovane salentina. Emma cantò una canzone di Gianna Nannini davanti al pubblico del talent, ma soprattutto davanti a Maria de Filippi e il maestro Vessicchio. Intuire che quella ragazza arrivata da Lecce potesse conquistare la vittoria del talent, ma soprattutto raggiungere il successo non era facile, eppure nonostante l’apparente non approvazione del maestro Vessicchio e qualche critica costruttiva di Maria de Filippi Emma ha convinto tutti, si è impegnata e ha studiato molto per smussare i suoi difetti vocali.

Tra i pregi della Marrone c’è infatti soprattutto quello d’essere rimasta umile, sempre pronta ad imparare e mettersi in discussione per crescere professionalmente. Emma ha ricevuto tantissimi auguri per il suo compleanno, tanto che ha ringraziato commossa chi non ha mancato d’avere un pensiero per lei: “Mi state facendo piangere tutti quanti con questi messaggi, mi sta scoppiando il cuore”.

Emma Marrone: “Best of ME è la parte migliore di me”

Emma Marrone spera che Best of ME venga compreso dal suo pubblico, è un lavoro che la rappresenta in cui crede molto: “È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia BROWN CREW”.

La cantante salentina ha poi confermato l’avvio del suo tour il prossimi 3 Giugno da Lignano Sabbiadoro, Emma si esibirà tutta l’Estate riprendendo il progetto interrotto lo scorso anno a causa del Covid.