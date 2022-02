emma-e-il-bodyshaming,-antonella-clerici-senza-freni:-“io-ho-…”

Nei giorni scorsi Emma Marrone è stata protagonista del Festival di Sanremo 2022, dove ha presentato un brano intitolato Ogni volta è così che sta riscuotendo un grande successo. Ad ogni modo, nelle ore successive sembra che sui social sia scoppiato un vero e proprio caso circa il look indossato per la finale che è andata in onda sabato 5 febbraio. Pare sia stata per la scelta delle calze a rete. Ma cosa è accaduto?

Emma Marrone, dopo la finale del Festival di Sanremo piovono critiche per il suo look

Emma si è presentata con un abito nero davvero elegantissimo e con delle calze a rete che però non sono proprio piaciute a tutti. Qualcuno sembra l’abbia criticata per questa scelta ed è stata addirittura criticata perchè a dire di qualcuno non adatte alle sue gambe “importanti“. Emma avrebbe subito risposto a queste accuse e critiche, parlando di bodyshaming. Anche altri personaggi del mondo dello spettacolo sono scesi in campo per prendere le difese di Emma.

Antonella Clerici scende in campo in sua difesa

Una tra tutti Antonella Clerici, la quale su Instagram ha voluto lanciare un messaggio a tutte le ragazze, invitandole a vestirsi proprio come vogliono.«A parte che Emma era elegantissima, la più bella del Festival, questo è un brutto messaggio per le ragazze è l’unicità che fa la differenza non il conformarsi, io ho costruito il mio successo sulle mie imperfezioni e questa è stata la mia forza. Mi raccomando, siate uniche e voletevi bene per quello che siete, senza tante storie inutili. Non si può piacere a tutti: fregatevene». Queste le parole dichiarate da Antonella, proprio nel corso di una puntata di E’ sempre mezzogiorno, il programma da lei condotto e che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Le critiche di Davide Maggio e la risposta della cantante salentina

A criticare Emma pare sia stata proprio Davide Maggio, il giornalista che sembra aver detto “Se hai una gamba importante, eviti di mettere le calze a rete”. Non è tardata ad arrivare la risposta della cantante che ha pubblicato su Instagram una story dicendo “Buongiorno a tutti, dal medievo“.«Evitate di ascoltare e di leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è e dovete amarlo, rispettarlo e vestirvi come vi pare». Queste ancora le parole di Emma che ha voluto così rispondere alle critiche.