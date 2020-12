emma-marrone-a-lutto,-morto-il-suo-gaetano

Emma Marrone ha subito un lutto che l’ha molto segnata. Ecco le parole della cantante dopo la vicenda.

Emma Marrone: l’addio a Gaetano è commovente

La bellissima cantante salentina, Emma Marrone ha subito un lutto che l’ha molto rattristata. Il suo amatissimo, Gaetano il bulldog che viveva con i suoi genitori in Puglia è scomparso pochi giorni fa. La cantante ha ammesso di aver molto sofferto per la perdita del suo Gaetano, anche perchè stava contando i giorni per poterlo riabbracciare. Emma infatti, contava di coccolarlo a Natale, periodo che ama trascorrere con i suoi cari.”Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai.Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare.Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto”. Queste le bellissime parole che Emma Marrone ha scritto su Instagram per il suo Gaetano.

Emma Marrone: ricorda il suo amato cane ed anche Vip lasciano un cenno in suo ricordo

La cantante ha postato una foto ed ha dedicato al suo cane scomparso, parole molto intense. La dedica ha commosso i follower di Emma, che hanno prontamente espresso tutta la loro solidarietà alla cantante per la perdita di Gaetano. Anche alcuni colleghi di Emma hanno lasciato un commento, tra loro le cantanti Elisa e Alessandra Amoroso e il suo ex fidanzato, Stefano De Martino che ha lasciato un cuore spezzato in segno di tristezza per la scomparsa del cane. Emma è molto amata e quando le succede qualcosa i suoi fan soffrono con lei. Infatti un legame molto intenso, sono una vera e propria famiglia.

