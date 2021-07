Emma Marrone come non l’avete mai vista. Compare una FOTO inedita. Non sembra lei

La cantante Emma Marrone come non l’avete mai vista. Ecco una sua FOTO inedita in cui non sembra lei e mostra tutta la sua bellezza.

Emma Marrone (Foto dal web)

Emma Marrone è una delle cantanti italiane più famose in Italia. La sua carriera nell’ambito della musica è iniziata nel 2009 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi in cui vinse. Nel 2012 vinse il Festival di Sanremo con il brano La mia città.

L’ultimo album pubblicato dalla cantane fiorentina è stato nel 2019, chiamato Fortuna. Nel 2021, dopo l’estate, inizierà la tournée dell’album che è stata posticipata a causa del Covid-19. La cantante ha avuto anche tre esperienze da attrice nei film: Benvenuti al nord nel 2012; La cena di Natale nel 2016; Gli anni più belli nel 2020.

Come conduttrice ha presentato il Festival di Sanremo nel 2015 e poi ha svolto il ruolo di giurata per Amici, Tu si que vales e X-Factor dal 2020. È stata anche concorrente di Bake off Celebrity. Tra album e single, la cantautrice ha venduto più di un milione di copie.

Emma Marrone, ecco la foto che la mostra come non si è mai vista.

La cantante fiorentina è sempre stata considerata una bellissima donna. La settimana scorsa è stata pubblicata su Instagram una sua foto con un look completamente differente da come siamo abituati a vederla. I fan, infatti, sono rimasti tutti a bocca aperta.

La cantautrice si è mostrata con i capelli ricci in stile anni ottanta. Il risultato è davvero ottimo e la mostra ancora di più in tutta la sua bellezza. Emma Marrone raramente si è mostrata con questo look così riccio, infatti quasi sempre ha i capelli lisci e in alcune occasioni più mossi.

A quanto pare, i capelli ricci sono ritornati di moda quest’anno. Infatti, nei saloni italiani si è registrato un aumento significato di persone che chiedono la permanente riccia sui propri capelli.