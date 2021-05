Emma Marrone e il tumore che l’ha costretta a fermarsi | Ecco come l’ha scoperto

Emma Marrone, amatissima cantante nostrana, ha confessato una malattia che l’ha costretta a ritirarsi dalle scene per un po’. Ecco come l’ha scoperto e come ha affrontato il dramma del tumore.

Emma Marrone è sicuramente una delle cantanti più amate dell’intero panorama musicale. La sua voce graffiante e il suo temperamento forte hanno conquistato il cuore di milioni di fan già agli esordi di Amici. La sua carriera è costellata da successi sia musicali che televisivi, dove l’abbiamo potuta vedere nelle vesti di giudice di X Factor 2020.

Nella sua vita però si nasconde una dura battaglia contro un male che l’ha costretta a fermarsi e ritirarsi dalle scene per qualche tempo.

Emma Marrone e la sua dura battaglia

Emma Marrone prima di diventare famosa ha dovuto combattere per la prima volta con un mostro, che le ha completamento cambiato la vita. Purtroppo a soli 24 anni ha dovuto fare i conti con il tumore all’utero e alle ovaie, una malattia che colpisce molte donne ogni anno in Italia. La sua battaglia è iniziata nel lontano 2009 e la sua carriera non era ancora iniziata, essendo solo una ragazza salentina con una bellissima voce.

E così è iniziato il suo calvario, fatto di esami e ospedali, fino ad arrivare ad un’operazione che l’ha privata di un ovaio. Fortunatamente il primo intervento chirurgico andò a buon fine e poco dopo è riuscita a partecipare ai provini di Amici. Infatti la cantante è sempre stata spinta da una grandissima volontà di spirito, che le ha poi permesso di vincere il talent show di Maria De Filippi e diventare così una delle stelle del panorama discografico italiano.

Purtroppo quello che sembrava essere la fine di un incubo è ricomparso nel 2019, dandole un altro duro colpo. La cantante si è dovuta fermare e mettere uno stop alla sua carriera per potersi prendere cura di sé. A settembre sempre dello stesso anno ha però annunciato felicemente ai suoi fan di essere uscita finalmente da quella terribile malattia, comparsa per la prima volta a soli 24 anni. Ha così confessato: “Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene veramente”.

Ma come ha fatto la terribile scoperta la cantante salentina?

Ecco come ha fatto la terribile scoperta

Emma Marrone oggi ha definitivamente vinto la sua battaglia contro il tumore che l’ha perseguitata per 10 anni. La cantante prima di raggiungere la fama faceva la commessa a Lecce e la scoperta del tumore è arrivata a soli 24 anni.

L’allora giovane donna ha scoperto di soffrire di questa terribile malattia tramite un sintomo apparentemente innocuo. Come lei stessa ha dichiarato si sentiva sempre stanca e dopo un controllo dal medico ha ricevuto la spiacevole notizia. In una delle sue interviste ha inoltre dichiarato: “Anche prima di andare a fare la visita avevo parlato con mia mamma e le avevo detto di preparsi perchè non ne sarebbe uscito nulla di buono. Me lo sentivo“.

E infatti è stato proprio così ma la Marrone non si è mai persa d’animo e ha affrontato il tutto con grande fede e forza. Dopo aver sconfitto anche il male nel 2019 ha poi lanciato un messaggio sull’importanza della prevenzione e di non vergognarsi di andar dal medico, diffondendo così una testimonianza forte alle donne e per le donne.

