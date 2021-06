Emma Marrone è terrorizzata! Piange e trema ma lo fa lo stesso: il VIDEO è virale

La salentina non riesce a trovare pace ma specifica come l’affetto dei suoi ammiratori la spingano a fare anche questa impresa.

La cantante salentina ci mostra il lato difficile dell’essere una stella della musica. Sia gli aspetti belli che quelli meno piacevoli sono un qualcosa che Emma Marrone ama condividere con i propri ammiratori.

Emma Marrone Foto da Instagram

Nel primo caso è per condividere insieme le gioie, nel secondo invece è per trarre da loro le energie e la fiducia necessari allo scopo di potere superare le paure e le difficoltà.

Era stato così ad esempio quando, due anni fa, lei si era fatta vedere in procinto di entrare in sala operatoria per sottoporsi ad un intervento chirurgico da non prendere alla leggera.

In quella circostanza si trattava di porre rimedio in maniera definitiva ad un problema di salute alle ovaie che la affliggeva da circa una decina di anni.

Cosa rende tremendamente nervosa la cantante

Ora invece ecco cosa è accaduto ad Emma Marrone, che si mostra agli occhi dei suoi followers su Instagram più nervosa ed irrequieta che mai.

Tutta questa sua inquietudine nasce dalla intolleranza al volo. Lei non si sente tranquilla nel dovere prendere un aereo, e chi viaggia con lei lo sa bene.

Difatti ecco una breve clip che proprio Emma Marrone ha postato sul proprio profilo personale Instagram. Era da due anni che lei non montava su un aereo, e lo specifica proprio in questa circostanza.

Ci sono dei vuoti d’aria che la portano a finire in preda all’ansia. E che nessuno si azzardi a darle della debole. Perché avere paura è la più naturale delle reazioni e delle emozioni, al pari dell’amore.

Ma come al solito ecco che in migliaia e migliaia tra i suoi fans la confortano e le fanno coraggio. Anche questa è superata…fino al prossimo volo.