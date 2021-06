emma-marrone-non-nasconde-nulla-e-spiazza-tutti:-ha-paura-di-farlo-con-lei

L’artista, ex di Amici ha svuotato tutto senza timore, in un’inedita intervista, nella quale annuncia di tornare ad essere protagonista.

Sonno giorni di fortissima tensione per Emma Marrone che ha dimostrato un filo di coraggio in meno, per non essersi trovata a proprio agio. L’occasione per lei capita in un’intervista rilasciata ai microfoni delle testate di gossip nazionale.

Durante la lunga chiacchierata con il giornalista, Emma non è riuscita a non tenersi dentro quasi nulla, nel parlare della sua prossima uscita. Protagonista chiaramente sarà ancora la musica, con l’obiettivo di ridare vigore ad un Paese, desideroso di uscire dai canoni della monotonia.

La pandemia non ha dato tregua, oltre a portarci via tante persone a noi care. L’occasione del ritorno alla vita passa dall’Arena di Verona con il tour “Fortuna Live“. Le date da segnare per gli appassionati della Marrone, saranno il 6 e 7 Giugno, dove l’ex di Amici si esibirà in compagnia di Loredana Bertè

L’artista a ruota libera sulla “madre” della musica: cosa ha detto

Quando la grande e vivacissima Emma Marrone appare in pubblico non si parla mai di banalità. In una recente intervista, l’artista ha annunciato che a breve sarà di scena in un tour musicale di belle speranze.

L’Arena di Verona a partire da questa sera sarà riempito di spettatori, sugli spalti. Un “assaggio” al ritorno ufficiale alla vita di sempre. Lo desideravamo un po’ tutti, diciamoci la verità, così come Emma, che durante la chiacchierata ha mostrato un po’ di paura nell’affrontare il nuovo evento.

Non ero così magra da parecchio tempo, devo dire di avere un certo imbarazzo

Questione di forma fisica impeccabile, una parentesi di vita che non fa sentire a proprio agio l’artista. Poi parla della sua compagna d’Arena, di questa sera. Loredana Bertè per lei è un po’ come una madre.

Abbiamo un rapporto mamma-figlia unico, ma devo essere sincera che ho un po’ paura di farlo con lei

Un insolito comportamento per lei, legato proprio al peso forma raggiunto, durante questi mesi