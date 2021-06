Emma Marrone terrorizzata: il suo viso dice tutto, cos’è successo

Emma Marrone si mostra terrorizzata: il suo viso dice tutto, cos’è successo all’amatissima cantante.

Emma marrone si mostra terrorizzata: cos’è successo alla cantante? (fonte instagram)

Soltanto qualche settimana fa, Emma Marrone aveva annunciato le date del suo tour, rendendo super contenti i suoi migliaia di fan: “A giugno si parte in tour, non mi sembra vero”, aveva scritto a corredo la cantante. Dopo più di un anno di stop, a causa dell’emergenza sanitaria, questa notizia, spiraglio una piccola ripresa, ha letteralmente fatto esplodere di gioia non solo l’amatissima artista, ma tutti.

Sembrerebbe, però, che proprio nelle ultime ore, sia successo qualcosa alla cantante; sul suo canale instagram, Emma si è mostrata con un viso alquanto terrorizzato: ma cosa è accaduto esattamente? Perchè l’ex vincitrice di Amici è apparsa con un viso così impaurito? Vi raccontiamo ogni cosa nei minimi dettagli.

Emma Marrone terrorizzata: il suo viso dice tutto, non era mai apparsa così

I social fanno, oggi, parte della nostra quotidianità, quasi non riusciamo a fare a meno di pubblicare, visualizzare, commentare, sono atti divenuti ormai abituali. Ad essere maggiormente al centro dell’attenzione sono ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo, che con profili da migliaia se non di più di follower, riscontrano sempre l’affetto dei fan. Ma possiamo noi, in questo spazio, non citare una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale? Assolutamente no!

Ovviamente parliamo di Emma Marrone, la bellissima artista che con la sua voce fa esplodere, tutte le volte, il palco. Anche Emma utilizza i social, ed è molto attiva. Proprio nelle ultime ore, ha ‘spiazzato’ i suoi fan, rendendo noto un post in cui si è mostrata terrorizzata: ma cosa è successo esattamente? Perchè il suo viso, a vederla, dice proprio tutto! A quanto pare, la cantante sembrerebbe aver paura di prendere l’aereo.

Infatti, come è evidente dal suo viso, è terrorizzata! Anche nelle storie, la Marrone mostra i vari passaggi, e sottolinea il fatto che sono ben due anni che non prende un volo.