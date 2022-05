emma-marrone,-una-furia-sui-social:-“io-faccio-…”,-il-web-esplode-con-5000-like

Come sappiamo dal 1 maggio non è più obbligatorio indossare la mascherina anche al chiuso, m a in determinati luoghi, non tutti. C’è chi nonostante questo, continua ad indossarla, per precauzione. Nelle scorse ore sembra che qualcuno se la sia presa con Emma Marrone, la cantante che in questi anni ha avuto modo di farsi conoscere per quella che è, una donna piuttosto schietta e sincera. Nelle scorse ore sembra che ci sia stato un botta e risposta piuttosto acceso tra la nota cantante ed un utente di Twitter. Ma per quale motivo i due sono finiti per discutere?

Emma Marrone, acceso dibattito su Twitter con un utente

Emma Marrone nelle scorse ore sembra abbia avuto un botta e risposta piuttosto acceso con un utente di Twitter. Il tutto è accaduto per via della mascherina. L’utente avrebbe invitato Emma a togliere la mascherina visto che dallo scorso 1 maggio non c’è più l’obbligo di indossare questo dispositivo di sicurezza anti Covid al chiuso. Tra i due sembra che ci sia stato un dibattito piuttosto acceso ed in tanti hanno lasciato un’interazione a questo scambio di battute. Ma vediamo di capire che cosa è realmente accaduto.

La cantante condivide un post e un utente l’attacca per aver indossato la mascherina

La cantante nella giornata di ieri ha condiviso sui social un ricordo relativo allo scorso anno. Si tratta dell’immagine di una manifestazione, ovvero quella chiamata Bauli in piazza, che era stata organizzata per supportare i lavoratori dello spettacolo nel maggio 2021 visto il momento piuttosto difficile che hanno attraversato per via della pandemia da Covid. Emma pare che avesse la mascherina. “Emmuccia e toglila sta caz*o di mascherina”, avrebbe scritto questo utente che non aveva ben capito che si trattasse di una foto di vecchia data.

La risposta epocale di Emma, oltre cinquemila interazioni e like per le parole della cantante

“Mi sento di dirti.. che faccio un pò come cazzo mi pare”. Questa la risposta di Emma che ha ottenuto davvero tantissime interazioni. Oltre cinquemila i like per la risposta di Emma, che si conferma una delle artiste più amate del nostro paese.

L'articolo Emma Marrone, una furia sui social: "Io faccio …", il web esplode con 5000 like proviene da Baritalia News.