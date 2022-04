Emmanuel et Brigitte Macron main dans la main pour l’arrivée du président réélu au Champs-de-Mars

Une victoire célébrée main dans la main. À l’issue du second tour de l’élection présidentielle qui s’est déroulée ce dimanche 24 avril, Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Le candidat sortant a recueilli 58% des suffrages face à la représentante du Rassemblement national, Marine Le Pen.

Pour fêter sa victoire, Emmanuel Macron avait donné rendez-vous à ses sympathisants sur le Champ-de-Mars à Paris. Ainsi, aux alentours de 21h30, le candidat réélu est arrivé, accompagné de sa femme Brigitte, et de nombreux enfants, à leurs côtés. Sur l’air de l’Ode à la joie, hymne officiel de l’Union européenne, le chef de l’État a déambulé quelques minutes devant les caméras de télévision, main dans la main avec son épouse, jusqu’à l’estrade. Un moment de complicité et de tendresse avant de donner son discours de victoire devant se soutiens.

Brigitte Macron : “On ne s’habitue jamais”

Pour ses premiers mots en tant que président réélu, Emmanuel Macron a tenu à remercier les électeurs qui lui ont fait confiance. “Après 5 années de transformation, d’heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d’entre-nous ont choisi de me faire confiance pour président notre pays les 5 années à venir”, a-t-il notamment déclaré.

Une fois le discours terminé, Brigitte Macron est montée sur scène pour rejoindre son mari et entonner avec lui l’hymne national. Juste après, la Première dame a accepté de répondre aux questions de France 2. Elle a ainsi fait part de son “immense émotion” au moment de monter à la tribune aux côtés de son époux. “On ne s’habitue jamais et c’est un si grand honneur que j’espère en être digne. Je ferai tout ce que je peux pour les Françaises et les Français dans mon créneau bien sûr”, a-t-elle précisé.

Emmanuel et Brigitte Macron © TF1

Emmanuel et Brigitte Macron © TF1

Emmanuel et Brigitte Macron © TF1

Emmanuel et Brigitte Macron © TF1

Emmanuel et Brigitte Macron © TF1

Emmanuel et Brigitte Macron © TF1

Emmanuel Macron © TF1

Emmanuel et Brigitte Macron © TF1

Emmanuel Macron © TF1

Emmanuel et Brigitte Macron © TF1

Emmanuel et Brigitte Macron © TF1

Emmanuel et Brigitte Macron © TF1